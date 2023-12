Wie schön das Leben auf Mallorca ist, wissen viele Insel-Liebhaber und -Residenten zu schätzen. Auch zahlreiche Promis aus Deutschland und der ganzen Welt haben eine Immobilie auf Mallorca. Demnächst könnte die Insel um eine Größe reicher werden: US-Rapper Kanye West. Der seit den 90er-Jahren bekannte Rapper und Produzent hat sich in Dubai mit dem deutschen Immobilienmakler Marcel Remus getroffen. Den entsprechenden Beweis in Form eines Fotos postete der Luxusmakler auf seinem Instagram-Account.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MARCEL REMUS® (@marcel.remus)

Dazu schrieb der bekannte Makler: "Next big Deal with Kanye? Auf nach Mallorca!" Die beiden seien sich in Dubai begegnet und hatten auch gemeinsam zu Abend gegessen. Ob es wirklich zu einem Verkauf einer Immobilie auf der Insel gekommen ist, geht aus dem Post nicht hervor. Der Bild-Zeitung gegenüber erklärte Marcel Remus, er habe die Werbetrommel für Mallorca gerührt: "Ich bin aktuell hier zum Arbeiten und treffe Kunden und Investoren, die im nächsten Jahr auf Mallorca Häuser kaufen wollen." Er habe die beiden kurzerhand angesprochen und dem US-Rapper "gesagt, falls er mal in eine Immobilie auf Mallorca investieren möchte, soll er Bescheid sagen. Besonders jetzt, wo es Direktflüge von New York nach Mallorca gibt, sei das ein spannendes Investment."

Die Fans und Follower von Immobilienmakler Marcel Remus reagieren unterschiedlich auf das Bild. "Da hatte jemand richtig Bock ein Foto zu machen", schreibt ein User und bezieht sich damit auf den emotionslosen Gesichtsausdruck des Rappers. Wann Kanye West vorhat, sich eine Immobilie auf Mallorca zuzulegen, steht erst einmal in den Sternen. Doch einen Auftrag konnte sich Remus schon einmal sichern, wie er der Bild-Zeitung verriet: Denn der US-amerikanische Rapper habe den Makler damit beauftragt, "sein Haus in Malibu [zu] verkaufen".

Kanye West hat sich seit den späten 90er-Jahren als Rapper und Produzent einen Namen gemacht. Vor allem in den Genres Hiphop und Rap wurde er weit über die USA hinaus bekannt. In den vergangenen Jahren sorgt aber eher anderweitig für Schlagzeilen: Ihm wurden Antisemitismus-Vorwürfe gemacht, seitdem liegen millionenschwere Werbedeals mit weltbekannten Sportartikelherstellern brach. Kanye West war jahrelang mit Kim Kardashian verheiratet.