James Costos, ehemaliger Spanien-Botschafter während der Regierungszeit von US-Präsident Barack Obama (2007 bis 2017), hat sich zusammen mit seinem Lebensgefährten, dem renommierten amerikanischen Innenarchitekten Michael S. Smith, auf der Insel niedergelassen. Nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erwarben die beiden vor einigen Jahren einen ehemaligen Gutshof außerhalb der kleinen Ortschaft Llubí. Die Renovierungsarbeiten des Haupthauses sind abgeschlossen, so dass Costos und Smith das Anwesen jetzt als Zweitwohnsitz nutzen können.

Costos gilt als langjähriger Freund und Vertrauter der Obama-Familie, insbesondere zu Michelle Obama, der Frau des Ex-Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers, pflegt er eine enge Beziehung. Des öfteren bereits reiste die ehemalige First Lady in der Vergangenheit auf die Insel, um sich mit Costos und Smith in privatem Rahmen zu treffen. Gesehen wurde die drei in diesem Sommer unter anderem in einem bekannten Restaurant in Puerto Portals.

Das jetzt fertiggestellte Domizil von Costos und Smith in Llubí könnte in Zukunft dazu führen, dass sich weitere hochkarätige US-Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft auf Mallorca blicken lassen oder hier gar in Immobilien investieren. Dazu gehört beispielsweise Eric Schmidt, Ex-Chef des weltweit größten Internet-Browsers Google, der sich 2019 mit Costos auf dessen Anwesen traf, um über Investment-Projekte auf der Insel zu sprechen.

Der Ex-Diplomat selbst verfolgt in Llubí ähnliche Pläne. Laut Angaben von Ultima Hora plant Costos auf seinem Anwesen den Bau von drei Villen. Dafür hat er bei der Gemeinde sowie im Baudezernat von Mallorcas Inselrat einen Antrag auf die Parzellierung des Grundstücks gestellt. Gegenwind bekommt Costos allerdings aus dem Rathaus. „Eine Aufteilung des Grundstückes von Herrn Costos ist theoretisch möglich, allerdings nur für landwirtschaftliche Zwecke, nicht für den Bau von Villen“, erklärte Llubís Bürgermeisterin Magdalena Perelló gegenüber Ultima Hora.