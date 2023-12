Wie weit ihre Liebe zu Mallorca geht, hat dieses weltberühmte Model noch einmal bewiesen: Emily Ratajkowski. Auf dem sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, macht gerade ein Foto der internationalen Influcencerin und Autorin die Runde. Es zeigt sie in einem Oberteil, das die Aufschrift "Dimonis de Sant Joan" trägt. In dem Dorf in der Inselmitte hatte sie viele Sommer ihrer Kindheit verbracht. Seit einigen Jahren verbringt sie dort auch die Sommer mit ihrem kleinen Sohn. Das Model scheint noch immer eng mit der Insel verbunden zu sein. Die Dimonis, also Dämonen, sind traditionelle Figuren, die vor allem beim Sant Antoni-Fest Mitte Januar überall auf der Insel auftauchen und Feuertänze absolvieren.

només hi ha una persona més santjoanera que jo i és n'emrata amb una camiseta des dimonis de sant joan pic.twitter.com/IHHCgGJHbR — cata🫶🏼 (@catajaume) December 7, 2023 Ähnliche Nachrichten US-Supermodel und Influencerin Emily Ratajkowski auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten In den vergangenen Jahren teilte sie immer wieder Urlaubsfotos von Mallorca mit ihren Fans bei Instagram. Sie besuchte unter anderem die Schlucht Sa Calobra, Cala Deià, Santanyí, Banyalbufar und auch die Inselhauptstadt Palma de Mallorca. Dazu schrieb sie sogar eine wahre Liebeserklärung an die Insel nieder. In handfestem Katalanisch hieß es auf dem Profil des bekannten Models: "Mallorca és màgica. Cada vegada que torno tinc la sensació que torno a casa. Tinc la sort de tenir aquesta illa com a part de la meva vida i ara també la del meu fill." Auf Deutsch übersetzt heißt das: "Mallorca ist magisch. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, habe ich das Gefühl, dass ich nach Hause komme. Ich habe das Glück, dass diese Insel zu meinem Leben gehört und jetzt auch zu dem meines Sohnes." Das Model hatte durch seinen halbnackten Auftritt in dem Musikvideo "Blurred Lines" im Jahr 2013 von Robin Thicke und Pharrell Williams den weltweiten Durchbruch. Sie hat aber auch ein Buch veröffentlicht, modelt noch immer auf internationalen Laufstegen und hat über 30 Millionen Follower alleine bei Instagram. Sie soll in Sant Joan in der Inselmitte eine Immobilie besitzen. Bei ihren Aufenthalten auf Mallorca, die Ratajkowski mittlerweile zu einer Gewohnheit in den Sommermonaten machen möchte, pflegt sie sich unauffällig und normal wie eine Residentin oder Einheimische zu verhalten.