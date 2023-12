Im kommenden Jahr bietet das Mallorca-Live-Musikfestival in Calvià im Südwesten von Mallorca mehrere Hochkaräter auf. Am bekanntesten sind laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch die legendäre britische Gruppe Blondie mit der Sängerin Debbie Harry (Maria, The Tide is High) und die Pet Shop Boys (Go West).

Die New-Wave-Band Blondie wurde bereits im Jahr 1974 in New York gegründet. Ihr größter Erfolg war 1979 Heart of Glass, weitere bekannte Songs sind Call Me, One Way or Another und Sunday Girl. Die Pet Shop Boys ("Jungs aus der Zoohandlung") sind ein britisches Elektropop-Duo, bestehend aus Neil Tennant und Chris Lowe, das seit Herbst 1985 mit Hits wie West End Girls, Suburbia und It’s a Sin international erfolgreich geworden ist. Die Pet Shop Boys schreiben und produzieren für sich selbst, aber auch für andere Künstler. Ähnliche Nachrichten Reise in die Instrumente! In Palmas Altstadt kann man jetzt ein virtuelles Konzert erleben Mehr ähnliche Nachrichten Das Live-Festival findet am 13, 14. und 15. Juni auf einem Open-Air-Gelände unweit von Magaluf statt, 50 Künstler haben den Angaben zufolge bereits fest zugesagt. Als drittbekannteste Band wurde das britische Elektronik-Duo Underworld angekündigt. Das Mallorca-Live-Festival wird dann bereits zum siebten Mal stattfinden. Folgende weitere Künstler und Gruppen nehmen teil: Belle & Sebastian, Jeff Rosenstock, Shame, Sleaford Mods, The K’s, Nickodemus, Omar Souleyman und Sprints. Auch Spanien wird zahlreiche Künstler beisteuern, nämlich Aitana, Arde Bogotá, Dani Fernández, Lori Meyers, Love of Lesbian, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Funzo & Baby Loud, Juno, María José Llergo und Niña Polaca. Bereits im Jahr 2022 hatten die Organisatoren des renommierten Festivals mit Christina Aguilera einen internationalen Superstar nach Mallorca geholt.