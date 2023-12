Nach fast zwei Jahrzehnten ohne "Glockengeläut" kann auf dem Hauptplatz von Arenal auf Mallorca in diesem Jahr endlich wieder so richtig Silvester gefeiert werden. Am Abend des 31. Dezember wird das neue Jahr erstmals seit 20 Jahren wieder mit einer großen Party auf der Plaça Major begrüßt, auf der die Silvesterglocken der Puerta del Sol in Madrid übertragen werden.

Außerdem wird es ein Festzelt, eine Musikkapelle und einen DJ geben, der nach Mitternacht für Stimmung sorgen wird. Trauben und Cava werden – wie es die spanische Tradition vorschreibt – ebenfalls vorhanden sein. Denn auf Mallorca essen die Menschen, wie im ganzen Land, um Mitternacht mit jedem der zwölf Glockenschläge eine Traube – das soll Glück im neuen Jahr bringen. In diesem Sinne drückte die Verwaltung der Gemeinde Llucmajor, zu der ein Teil von Arenal gehört, ihre Zufriedenheit aus. "Schön, dass es uns gelungen ist, dieses Fest wiederzubeleben. Es ist sehr wichtig, dass wir endlich wieder eine Silvesterparty in Arenal haben, wir haben seit dem Sommer daran gearbeitet", so die Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermeisterin Marga Palmer.