Mit beinah 200 Auftritten im Jahr ist Alex Engel eigenen Angaben zufolge der meistgebuchte Schlagersänger Mallorcas. "In dieser Saison waren es etwas weniger Shows, vielleicht so 120. Doch gibt es Tage, an denen ich mehrere Liveacts hintereinander habe", erklärt der 35-jährige Musiker dem MM-Redakteur im Zoom-Interview. Engel führt das Video-Gespräch mit seinem Computer von Maspalomas auf Gran Canaria aus, wo es für ihn musikalisch nach dem Saisonende auf der Baleareninsel nahtlos weitergeht.

"Eigentlich ist es hier ähnlich wie auf Mallorca. Ich trete in Kneipenstraßen vor gutgelaunten Leuten auf. Bloß das Meer ist ein anderes, nämlich der Atlantik statt dem Mittelmeer", scherzt der gebürtige Berliner. Ein weiterer Unterschied sei, dass das Publikum etwas älter sei und es insgesamt viel ruhiger zugehen würde als am sogenannten Ballermann. Der Partymusiker will bis zum Frühjahr auf den Kanarischen Inseln bleiben, denn für deutschsprachige Urlauber ist dort von Oktober bis April Hauptsaison. Danach geht es für Engel wieder in seine balearische Wahlheimat, wo er seit neuestem Resident mit Wohnsitz in Cala Rajada ist.

Die Wintermonate verbringt der Schlagersänger auf den Kanarischen Inseln.

(Foto: Karin Heizmann)

Im Mallorca-Sommer tritt Engel regelmäßig an der Partyhochburg Playa de Palma im Oberbayern und im Bolero auf. Ansonsten zählen Krümels Stadl in Peguera, das Lokal König Garten im Inselosten und diverse Hotels zu seinen festen Bühnen. Aus seiner Verbundenheit mit den Balearen hat der Entertainer, der seine Musik selbst komponiert, der Insel mit dem Song „Mallorca te amo” eine Liebeshymne gewidmet.

Engel studierte zunächst Volkswirtschaft und Lehramt. Daher kam er zur Volksmusik auf ungewöhnliche Weise, wie er sagt. Der "König von Mallorca" Jürgen Drews habe ihm 2014 in seinem Kultbistro ein paar Auftritte organisiert. Ein Jahr später konnte sich Engel bereits mit den Einnahmen durch seine Musik einen dreiwöchigen Mallorca-Urlaub finanzieren.

Bereits von früher Kindheit an wurde der Deutsche von seinen Eltern musikalisch gefördert. Dazu gehörten Chorproben, die dreimal die Woche stattfanden, und Stimmbildungsunterricht. Seine Eltern, eine Fotografin und ein Bildhauer, sind beide gehörlos. Trotzdem begleiteten sie den jungen Alex Engel bei den stundenlangen Chorauftritten im Berliner Dom.Seine eigene Familie war, wie der Sänger erklärte, der erste Berührungspunkt mit Menschen mit Behinderung.

Doch auch der Manager des Partysängers, Bastian Krösche, hat ein körperliches Handicap. Krösche, der im Laufe der Jahre zu einem guten Freund des Musikers geworden, leidet unter einer fortschreitenden Muskelschwäche und ist auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. "Bastian hat sich wie ich damals direkt in diese Insel verliebt und nun beinah ein Jahr hier verbracht”, so der Sänger.

Im Unterschied zu Deutschland habe sein Media-Manager, der rund um die Uhr auf Assistenz angewiesen ist, auf Mallorca sehr positive Erfahrungen gemacht. "Es gibt beinah überall Rampen für Rollstuhlfahrer und sogar Life-Guards, die Menschen mit Handicap zum Baden ins Meer tragen", so Engel. Vor allem jedoch sei die mentale Einstellung der Insulaner gegenüber Menschen mit Einschränkungen anders. "Bastian wurde hier sogar zweimal von Passanten nach dem Weg gefragt. In Deutschland ist das wegen der Berührungsängste der Menschen noch niemals passiert", so der Partysänger gegenüber MM.

Alex Engel mit seinem Manager Bastian Krösche (l.).Foto: privat

Durch eine Crowdfunding-Kampagne, die Krösche mit Unterstützung von Engel ins Leben gerufen hat, will der selbständige Mediamanger behinderten Menschen im Mallorca-Urlaub noch mehr Freiheiten ermöglichen. Der Sänger sagte: "Ein fernes Ziel der Initiative ‚Mallorca für alle’ ist es, in Zukunft ein komplett barrierefreies Hotel auf der Insel zu eröffnen. Bastian will etwas schaffen, was ihn überdauert, und er schafft das."