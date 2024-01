Die auf Mallorca wohnende TV-Größe Iris Klein und ihr Lover, den sie auf einem Parkplatz eines Müller-Supermarktes auf der Insel kennengelernt hatte, gehen wieder getrennte Wege. Man habe "einfach gemerkt, dass wir zu verschieden sind und nicht das Gleiche wollen", schrieb die Mutter der berühmten Daniela Katzenberger auf ihrem Instagram-Account. "Aber es ist ok und es geht uns gut damit, nur eben nicht mehr zusammen. Jeder Mensch hat eben andere Prioritäten im Leben."

Noch vor wenigen Monaten hatte alles rosarot im Leben von Iris Klein gewirkt: Im Juni plauderte die Pfälzerin öffentlich darüber, wie sie ihren inzwischen in der Boulevardpresse zu "Mr. T" avancierten Lover kennengelernt hatte. "Es hat geregnet und die haben so Papiertüten, keine Plastiktüten mehr", plauderte die Prominente damals frei von der Leber weg.

"Und mir fiel diese scheiß Papiertüte runter und ich habe wieder einmal losgeheult und in dem Moment steht dieser Mann vor mir und hilft mir einfach, das Waschmittel wieder ins Auto zu tragen – und fragt mich direkt nach einem Kaffeetrinken. Und er wusste nicht, wer ich bin!" Zugetragen haben soll sich dies am 25. April 2023.

In den Wintermonaten des vergangenen Jahres war die angeblich schmerzhafte Trennung von Iris Klein und ihrem Mann Peter medial bis ins kleinste Detail nacherzählt worden. Es bleibt unklar, ob die Umstände der offensichtlich real vonstatten gegangenen Trennung dramatisiert worden waren, um den Marktwert in der Boulevardpresse zur Freude beider Involvierter zu erhöhen.

Bereits im Jahr 2019 war Iris Klein mit der Eröffnung und bald darauf folgenden Schließung einer Bar an der Playa de Palma in Erscheinung getreten. Bereits dieses Vorkommnis hatte diverse deutsche Boulevardmedien in größere Aufregung versetzt.

Im vergangenen Jahr tauchte Iris Klein immer mal wieder bei deutschsprachigen Events auf Mallorca auf, so etwa im Juni bei einer Reichenparty in einem Haus in Palmas Luxusvorort Son Vida oder Anfang Juli bei der Vorführung der Serie "Der König von Palma" im Innenhof des Misericordia-Gebäudes in der Balearenhauptstadt.