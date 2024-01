In der jüngsten Folge 3 von Goodbye-Deutschland (American Dreams: Beauty, Bikes und Fitnesseis), die am 22. Januar auf Vox lief und derzeit in der Mediathek abrufbar ist, hatten auch die Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens einen kurzen Auftritt, der mit ihrer USA-Reise im vegangen Jahr zusammenhing.

Das Bodybuilder-Paar, das 2020 die RTL-Reality-Game-Show "Das Sommerhaus der Stars" gewonnen hatte, stattete ihren Auswanderer-Kollegen Alessandro und Stephanie Bonaventura einen Besuch ab. Letztere betreiben zwei Eisläden in Los Angeles, wo sie unter anderem Hollywood-Stars wie Jennifer Garner oder Jimmy Kimmel zu ihren Kunden zählen. Besonderes Interesse der Robens erregte dabei ein gesundes Protein-Eis, das "kalorienarm und ohne Zucker" verkauft wird.

Zum Pflichtprogramm während seiner USA-Reise gehörte für den Mallorca-Auswanderer ein Besuch am Muscle-Beach in Kalifornien.

Während ihrer USA-Reise, die des Weiteren seit zwei Wochen bei RTL+ in einer 90-minütigen Sondersendung dokumentiert ist, erlebte Caro (45) und Andreas Robens (57) noch weitere Abenteuer, wie sie MM gegenüber sagten. "Wir haben zum dritten Mal in Las Vegas geheiratet." Und ihr Mann Andreas ergänzte: "Es war überhaupt nicht kitschig, die Amerikaner nehmen das total ernst und es war toll."

Davor waren die beiden Deutschen auch in Los Angeles und dort im Gold Gym und zudem am Muscle Beach in Venice Beach – was für die beiden beinah zum Pflichtprogramm gehört. Denn hier löste Arnold Schwarzenegger in den 1970-er Jahren einen Fitness-Boom auslöste, dem heute noch unzählige Kraftprotze folgen. Andreas Robens sagte MM exklusiv: "Ich habe mir dort Ideen für Maschinen geholt, die ich mir auch gekauft habe. Darunter auch eine Pull-Over-Maschine, die zu den Lieblingsmaschinen von Arnold Schwarzenegger gehörte."

Die beiden Reality-Stars planen seit geraumer Zeit ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma zu eröffnen. Caro Robens erklärte diesbezüglich: "Andreas kannte den Muscle Beach in Kalifornien ja bereits seit Jahren, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Dabei haben wir uns auch überlegt, was wir anders und besser machen könnten, sobald wir die Genehmigung für Mallorca bekommen."