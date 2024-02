Diese junge Frau aus Mallorca zündet: Ángela „Angy“ Fernández hat bisher nicht nur als Schauspielerin überzeugen können, sondern auch als Sängerin erfolgreich gepunktet. Ganz nach dem Motto ihres Liedes „Sé quien soy“ (Ich weiß, wer ich bin). Am Freitag kam sie bei der Vorrunde des bedeutendsten spanischen Schlagerfestivals in Benidorm in die Endausscheidung, an diesem Samstagabend wird sich im ersten spanischen Fernsehprogramm entscheiden, ob der Rotschopf mit den schrägstehenden Katzenaugen auch Platz eins kann – und damit Spanien am 11. Mai beim European Song Contest (ESC) in Malmö vertreten wird.

Die aus Palma stammende Frau hatte einst bei Musicals und der TV-Teenager-Serie „Física o Química" (Physikalisch oder chemisch) mitgemacht. Dabei ging es meist um die Frage, aus welchem Stoff die Anziehungskraft zwischen Heranwachsenden tatsächlich besteht. Aber auch als Sängerin unternahm „Angy", wie sie von ihren Fans liebevoll genannt wird, erste Schritte. Und wenn es mit dem ersten Platz in Benidorm und Malmö nicht klappen sollte? „Dann werde ich trotzdem glücklich und dankbar sein, dass ich mitmachen durfte", sagte die 33-jährige Künstlerin im Interview mit der spanischen MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora". Auch deutsche Inselfans drücken dem wirbelnden Rotschopf die Daumen. „Lass es krachen", schrieben ihre Anhänger in den Online-Foren. „Mallorca steht voll und ganz hinter dir!"