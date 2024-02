Die Musikerin Tina Rainford ist am 23. Februar 2024 im Alter von 77 Jahren verstorben, wie der Sender SWR4 berichtete. In einem Facebook-Post des Radiosenders hieß es, dass Ralph Hedley, der Ehemann der Sängerin, die im Jahr 1976 ihren großen Durchbruch mit dem Song "Silver Bird" hatte, den Tod Rainfords bekanntgegeben hat. Nähere Details zur Todesursache wurden nicht genannt.

Der Radiosender SWR4 berichtete über den Tod Tina Rainfords in einem Facebook-Post.

(Quelle: SWR4)

Die Schlager-Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Christa Zalewski hieß, landete mit dem ihrem Mega-Hit in den 1970er Jahren auf Platz fünf der deutschen und österreichischen Charts, und in der Schweiz auf Rang zwei. Die englische Version von "Silver Bird" schaffte es sogar in die amerikanischen Country-Charts. Das Lied wurde von Drafi Deutscher ("Marmor, Stein und Eisen bricht") geschrieben.

Die gebürtige Berlinerin machte 2004 publik, dass sie lange Zeit an einer Tabletten- und Alkohol-Sucht gelitten hatte. Der Auslöser für ihre Abhängigkeit soll der plötzliche Tod ihrer Mutter gewesen sein. Rainford soll den Kampf gegen die Suchtkrankheit gewonnen haben und sich später in der Therapie von Suchtkranken engagiert haben. Die Sängerin zog sich in den 1980er Jahren von der Bühne zurück, feierte jedoch zehn Jahre später ihr Comeback. Ihr letztes Album erschien 2016. Sie lebte zuletzt mit ihrem zweiten Ehemann, dem Kunstmaler Ralph Hedley, in Selva auf der Baleareninsel.