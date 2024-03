Am Donnerstag haben sich die prominenten Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens mit einer bösen Überraschung auseinandersetzen müssen. Denn in ihre Villa in der Siedlung Badia Gran in der Gemeinde Llucmajor gab es einen Einbruchsversuch. Caro Robens sagte im Telefonat mit MM: "Wir waren am Nachmittag in Palma zum Einkaufen, als uns jemand vom Sicherheits-Service anrief, und uns mitteilte, dass es womöglich einen Einbruchsversuch gegeben hat."

Die beiden Fitness-Unternehmer beitreiben erfolgreich das beliebte Iron Gym in S' Arenal (Foto: P. Lozano) Der erste Gedanke der beiden deutschen Bodybuilder war zunächst, dass es sich womöglich um ein Tier gehandelt haben könnte, das den Alarm an einen der zahlreichen installierten Bewegungsmelder ausgelöst haben könnte. Schließlich leben auch zwei Katzen und zwei Hunde mit den Sportfanatikern auf dem Grundstück. Leider stellte sich diese Vermutung als falsch heraus, was ihnen der spanische Securitas-Dienst mitteilte. Immer noch im Schock äußerte Caro Robens gegenüber MM: "Es handelte sich also definitiv um einen Mann, der versuchte bei uns gegen 16.30 Uhr einzubrechen. Er war nur wenige Minuten auf dem Grundstück und ergriff dann die Flucht, als der Alarm losging." Die Robens haben mehrere Bewegungsmelder in ihrer

Villa installiert (Foto: privat) Das "Goodbye Deutschland"-Paar stellte MM auch ein Foto des mutmaßlichen Ganoven zur Verfügung, auf dem der Mann jedoch – da er sich hinter einer Säule befand – schwer zu erkennen ist. Auch die spanische Policia Local und die Guardia Civil waren später, wie die Robens berichteten, am Donnerstagnachmittag vor Ort, um Ermittlungen durchzuführen. Der vermeintliche Einbrecher ist nur schwer auf dem Foto der Überwachungskamera erkennbar (Foto: privat) Die beiden Kult-Auswanderer betreiben bereits seit fast 13 Jahren ihr Fitnessstudio Iron Gym in S'Arenal. Andreas Robens möchte zudem in naher Zukunft eine Freiluft-Fitness-Institution an der Playa de Palma konstruieren, das das bekannte Muscle Beach im kalifornischen Venice Beach zum Vorbild hat.