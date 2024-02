Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca einen mutmaßlichen Dieb festnehmen können. Seit Dienstag sitzt er in Untersuchungshaft. Über Monate hinweg soll der 35-jährige Mann in Häuser und Wohnungen eingestiegen sein. Dabei ging er scheinbar besonders perfide vor: Vor allem in den Morgenstunden soll er die Einbrüche verübt haben – während die Bewohner friedlich in ihren Betten lagen und schliefen. In einigen Fällen wurden die Hausbewohner sogar wach. Allerdings dachten sie, der Dieb sei ein Familienmitglied, schreibt die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung.

Insgesamt habe der Einwanderer in Palma de Mallorca dreizehn Einbrüche mit Diebstählen begangen. Seine erste Tat geht auf den Mai vergangenen Jahres zurück, zum letzten Mal schlug er in der vergangenen Woche zu. Dabei stahl er aus den Wohnungen und Häusern unter anderem Wertsachen wie Schmuck, Mobiltelefone, elektronische Geräte und Geld. In elf Fällen waren die Bewohner zu Hause. Der Dieb agierte in den Vierteln El Terreno und Son Armadams, wo auch viele deutsche Residenten leben. Er soll während der Einbrüche sehr geschickt vorgegangen sein. Laut der Beamten hatte der Mann eine "ungewöhnliche und überraschende Gewandtheit" inne. Der 35-Jährige sei ein sehr guter Kletterer und habe in einem Fall sogar geschafft, einen Tresor zu entwenden. Seinen Kopf versteckte er unter einer Sturmhaube und kletterte "barfuß an den Fassaden hoch". So konnte er sogar in die ersten Stockwerke von Häusern eindringen. Am Mittwoch wurde der Dieb dem Richter vorgeführt, er bleibt erst einmal in Untersuchungshaft – auch, wenn er noch keine Vorstrafen hatte.