Es gibt wohl wenige Geschäftsmänner, über die in der spanischen Boulevardpresse mehr berichtet wird, als über den Deutschen Matthias Kühn. Das liegt in erster Linie an seiner jahrelangen Beziehung zu Schauspielerin, Sängerin und Entertainerin Norma Duval, die im ganzen Land bekannt ist. Einer romantischen On-off-Liebe folgt zunächst die Trennung und schließlich das amouröse Comeback samt Hochzeit 2022. Ja, Matthias Kühn weiß, wie Comeback geht ...

Explosive Art und "biblischer Zorn"

Doch welcher Charakter verbirgt sich hinter dem großen Blonden aus dem Norden? Als gesichert gelten für die Gazetten des Landes Kühns explosive Art und seine „biblische Wut“, wie es unter anderem die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ beschreibt. Er verfüge über einen „heftigen, aber demokratischen Zorn“, der jedoch stets gerecht verteilt werde. So sei Kühn gleichermaßen wütend auf Arbeiter, Bankdirektoren, Bürgermeister und Kunden. Auf Journalisten weniger. Wer Kühn persönlich trifft, spricht in der Regel mit einem echten Hanseaten: freundlich und umgänglich, hart in der Sache aber meist ruhig im Ton.

Kühns Verbindung zu Mallorca beginnt bereits in den 1960er Jahren mit ersten Urlaubsreisen. Jahrzehnte später lässt er sich auf der Insel nieder, zunächst als Makler. Kühn ist einer der Ersten, der auf der Insel in Luxusimmobilien investiert. Zu einer Zeit, als dieser Sektor noch unbekannt ist – lange vor Smartphones, Instagram und YouTube. Und: Kühn wendet eine Strategie an, die es so noch nicht gibt. Er reist durch Deutschland und wirbt für Villen auf der Insel, macht die ersten Luftaufnahmen, um seine Anwesen auf Mallorca entsprechend zu bewerben. Kühn gilt als Sonnyboy und Vordenker. Er selbst ist seine Marke, das Gesicht des Unternehmens, das Gehirn und fast jeder Muskel von „Kühn & Partner“, wobei der Partner im Namen stets unbekannt bleibt.

Kühn verkauft an Fußballprofis und Premierminister

Und: Kühn gilt bis heute als Visionär. In den 1990er Jahren erkennt der Mallorca-Freund von der Elbe, dass das eigentliche Geschäft nicht im Maklern selbst liegt, sondern im Kaufen, Renovieren und Bauen luxuriöser Wohnanlagen – vom Kommissionsgeschäft bis zum Verkauf. Das Wachstum seines Unternehmens ist konstant. Er verkauft Luxusimmobilien an Fußballspieler und ehemalige Premierminister wie Adolfo Suárez. Er fliegt im Hubschrauber über die Insel und landet nicht nur im Estadi Balear, sondern auch an so ziemlich jedem Strand, Geldstrafen sind an der Tagesordnung.

Auf dem Höhepunkt des Erfolgs hat Kühn & Partner zwanzig Büros. Sein Konzern beschäftigte 160 Mitarbeiter, die sich auf ein breites Geschäftsnetz mit mehr als zwei Dutzend verschiedenen Firmen verteilten. Aber: Wie bei anderen Bauträgern in Spanien bringt die mit Millionenkrediten der späteren Pleite-Bank Sa Nostra finanzierte Expansion Probleme mit sich. Die Finanzkrise tut ab 2008 ein Übriges. Hinzu kommt die Preispolitik. „Kühn verkaufte zu hohen Preisen, sogar über dem Marktpreis, was es schwierig machte, die Projekte los zu werden und die finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen“, analysiert es die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“. Kühn eilt irgendwann der Ruf voraus, ein schlechter Zahler zu sein – sowohl bei seinen Mitarbeitern als auch bei seinen Lieferanten, von denen einige vor Gericht ziehen, um seit Jahren ausstehenden Forderungen einzutreiben.

Insolvenz ab Mitte der Zehnerjahre – bald das Comeback?

Ab 2013 muss eine Firma nach der anderen Insolvenz anmelden. Die genauen Hintergründe des Zusammenbruchs von Kühns Imperium sind bis heute unklar. Die Rede ist auch von Steuerschulden und schlechten Beziehungen zu Behörden. Es wird ruhig um den großen Hamburger, der sich von Mallorca weitgehend zurückzieht. Kühn lebt seit Jahren in der Schweiz. Er hat zwei Söhne, von denen einer in Palma und der andere in London lebt.

Ob Matthias Kühn nun auf der Insel wieder in Aktion tritt oder nicht, soll noch nicht nicht klar sein. Was sicher ist: Dank des Urteils, wonach ihm die Verwaltung auf Mallorca 96 Millionen Euro bezahlen und dafür eigens einen Kredit aufnehmen muss, ist Kühn zurück auf der Bildfläche. Der „Hamburger Jung“, der das Geschäft mit Luxusimmobilien auf Mallorca groß gemacht und lange Zeit verstanden hat, wie kein anderer, könnte wieder durchstarten. Wie Comeback geht, weiß er. Die Frage ist nur: will er auch?