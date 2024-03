Mit seinen 1,88 Meter Körpergröße und den blonden Haaren fiel der frühere Welttorhüter Oliver Kahn den Kunden und Verkäuferinnen bei seinem Besuch der Parfümerie Tin Tin in Palma de Mallorca vor wenigen Tagen sofort auf. Unverzüglich zogen, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, die Besucher des Geschäfts ihre Handys, um sich mit dem prominenten Ex-Fußballer ablichten zu lassen. Sodann soll sich der 54-jährige wieder den Verkäuferinnen der Parfümerie zugewandt haben, um sich von ihnen bei der Wahl der Produkte beraten zu lassen ...

Es ist zu vermuten, dass der frühere Bayern-Boss bei seinem Besuch auf der Sonneninsel durchaus auch den Fortschritt an den Bauarbeiten an seiner Villa begutachtete. Neu entstandene Fotos von seinem luxuriösen Domizil im Südwesten der Insel deuten darauf hin, dass der ehemalige deutsche Fußballtorwart und jetzige Fußballfunktionär Kahn schon bald in sein Mallorca-Domizil ziehen könnte – zumindest für Insel-Urlaube. Bereits 2023 war berichtet worden, dass der Fußball-Experte mehrfach auf der Insel war, um den Baufortschritt an seinem neuen Haus zu begutachten.

Noch ist nicht klar, wann der "Titan" in sein luxuriöses Domizil ziehen wird. (Foto: Joan Llado)

Die 54-jährige Torwartlegende war bis Mai 2023 Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München.

In der Vergangenheit konnte er mit seinem Verein insgesamt achtmal Deutscher Meister, sechsmal DFB-Pokalsieger und weitere sechsmal DFB-Ligapokalsieger werden.