Rund um den deutschen Immobilienunternehmer Matthias Kühn kehrt keine Ruhe ein. Jetzt ist bekannt geworden, dass in der vergangenen Woche Steuerfahnder sein Haus auf Mallorca durchsucht haben. Der Vorwurf: Er soll rund elf Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Medienberichte bezüglich der Durchsuchung bestätigte einer seiner Anwälte am Dienstagmorgen auf MM-Anfrage. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet ebenfalls am Dienstagmorgen, in Palma de Mallorca werde gegen den Deutschen wegen seiner seit fast einem Jahrzehnt ausstehenden Schulden bei den Steuerbehörden ermittelt.