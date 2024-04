"Komm hol das Lasso raus, wir treffen uns im Schlagergarten" – so lautet die Devise des neuen riesigen Gasthofs mit einer Gesamtfläche von 1750 Quadratmetern, mehreren Bars und vielen Tanzflächen, der im Osten Mallorcas auf Anfang Mai eröffnen wird. Der aus Österreich stammende DJ Tommy Berg initiierte das neue Projekt, dass trotz rauschendem Party-Erlebnis im Gegensatz zum sogenannten "Ballermann" eine skandal- und exzessfreie Zone bleiben soll.

So in etwa, wie es in dieser Grafik abgebildet ist, wird der große Schlagerbiergarten im Inselosten aufgebaut sein. (Foto: Facebook)

Am ersten Eröffnungstag, dem 3. Mai, treten Schlagersänger Olaf Henning ("Cowboy und Indianer") , Schlagerbarde Dragan Prgesa, auch bekannt als RTL-Kult-Autohändler und das deutsch-mexikanische Duo die Cariños auf. Am darauffolgenden Tag (4. Mai) wird Partykönig Alex Engel dem Publikum gewaltig einheizen und am 5. Mai steht Ina Colada ("Wodka mit irgendwas") auf der Bühne der Gartenwirtschaft in Cala Millor (Av. del Bon Temps 25). Für den 27. Juni ist ein weiteres Highlight mit dem sympathischen Sänger Mike Bauhaus vorgesehen. Als weitere Live-Acts sind in den kommenden Wochen Anna Maria Zimmermann und Markus Becker vorgesehen.

Als Konzept des neuen Biergartens hat der DJ Tommy täglich wechselnde Mottos eingeplant. Am Montag etwa stehen Songs der Kultstars auf dem Programm der "Mallorca Party", wie etwa Lieder von Helene Fischer, die die Insel vibrieren und die Gäste beim Mitsingen und Tanzen in sommerliche Feierlaune versetzen lassen. Am Dienstag gibt es beim sogenannten "Überraschungsabend" unerwartete Angebote, die von besonderen Stars bis zu Trinkrabatten reichen.

Auch für den Mittwoch haben sich die Betreiber etwas Besonderes einfallen lassen: Denn an dem Wochentag wird unter fünf Gästen ein "Bierkapitän" ermittelt. Am Donnerstag gibt es die Möglichkeit, kostenlos nach zwei Cocktails oder zwei Longdrinks ein Schlagergartenbiergarten-T-Shirt zu erhalten. Am Freitagabend sorgen die neuesten Hits von Mallorcas Partymeile für ausgelassene Stimmung bei der "Ballermann-Party" und am Samstag wird zur "80-er- & 90-er Jahre Disko-Night" geladen. Am Sonntag wird beim sogenannten "Goldenen Tisch" eine Publikumsglücksfee fünf Tische ziehen, die allesamt mit tollen Preisen belohnt werden. Auch ist vorgesehen, dass der Biergarten sich im Laufe des Sommers für eine Woche in eine Tanzbühne verwandelt, in der man mit zwei Coaches Discofox erlernen kann.