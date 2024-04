Der Show-Club Lío Mallorca, der in seinem ikonischen Ibiza-Stil im August vergangenen Jahres in Palmas In-Viertel El Terreno eröffnet wurde, wartet in dieser Saison mit einigen Neuerungen auf. Wie Julia Birzele, Brand Expansion Director der Pacha Group, gegenüber MM erklärte, wird der glamouröse Kabarett-Nachtclub seine Pforten erst am 23. Mai in dieser Saison aufmachen. Zudem können die Gäste mit einigen Innovationen rechnen: "Es wird ein paar neue Gerichte auf der Karte geben, zudem neue Cocktails und eine neue Weinliste. Innen haben wir ein bisschen umgebaut und alles geupdatet."

Eigentlich, so fügte Birzele dem hinzu, würde es für den Lío Mallorca, der nun über den neuen Haupteingang am Paseo Marítimo betreten werden kann, erst in dieser neuen Saison so richtig losgehen: "Wir bringen nun erstmalig auch Konzepte, die es bereits in unseren anderen Clubs wie auf Mykonos, in London und in Ibiza gibt." Darüber hinaus kommt auch eine neue Show namens "Delicatessen", die es bereits in dem Schwester-Nachtclub auf der griechischen Insel im Ägäischen Meer gibt. "Es handelt sich um ein Kabarett mit sinnlichen und witzigen Elementen und gehört zu meinen Lieblings-Darbietungen", so Birzele.

Ein Ticketpreis inklusive Abendessen und Kabarett kostet im Lío Mallorca ab 200 Euro pro Person. Hierfür kann man nach der Show nahtlos bis in den frühen Morgen das Tanzbein schwingen, da die Bühnen zu Tanzflächen und Bars werden. Die anderen glamourösen Show-Clubs auf Ibiza und in Mykonos sind auch bei Prominenten hoch im Kurs und Birzele konnte selbst bereits Mega-Stars wie Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Anne Hathaway, Rafael Nadal und Lionel Messi in der Edel-Location begrüßen. Auf der kleinen Schwesterinsel Ibiza hatte das Glamour-Restaurant, das Teil der angesehenen Pacha-Gruppe ist, 2011 seine Pforten geöffnet und gilt seitdem als fester Bestandteil des Nachtlebens.

Der neue Standort Mallorca des Edel-Etablissements knüpft von der Tradition her an das frühere Tito's an, das sich in denselben Räumlichkeiten befand und seinerzeit der berühmteste Nachtclub der Insel war, in dem sogar Alain Delon, Grace Kelly, Sean Connery, Charles Chaplin, Aristoteles Onassis, Maria Callas und Marlene Dietrich die Nächte durchtanzten.