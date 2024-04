Mit einer viertägigen Feier wird an der Feiermeile Ballermann die Partysaison ganz offiziell eröffnet. Eine Woche nach dem Bierkönig geht es am Donnerstag, 25. April, ab 12 Uhr im Megapark los. Bis einschließlich Sonntag, 28. April, wird das Saison-Opening mit fast 40 Künstlern und Bands begangen. Am ersten Tag beginnt das Programm um 12 Uhr mit Bierkapitän, ab 16 Uhr tritt Lucas Cordalis auf, weiter geht es um 18 Uhr mit "Die Draufgänger". Um 20.30 Uhr steht dann Isi Glück sowie ab 22.30 Uhr Mickie Krause auf der Bühne.

Welche Künstler in den kommenden Tagen zu welchen Zeiten auftreten, gibt der Megapark jeden Morgen in den sozialen Netzwerken bekannt. Vor allem in den Instagram-Storys der Diskothek kann man das Line-up gut verfolgen. Auch Die Atzen, Lorenz Büffel und Knossi werden noch erwartet. Erst kürzlich hatte Partysänger Mickie Krause die Zustände an der Feiermeile Ballermann kritisiert. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte der 53-Jährige: "Natürlich hat sich das Publikum verändert. Das junge Publikum ist ungeduldiger und spürt nicht mehr so diesen Star-Hype. Denen ist es fast egal, wer da auf der Bühne steht." In Zeiten von TikTok und Spotify bemerke Mickie Krause ein verändertes Feierverhalten am Ballermann: "Mir tun die Acts, die nachmittags im Bierkönig und Megapark auf der Bühne stehen, fast schon etwas leid, weil sie zum Teil gar nicht beachtet werden."