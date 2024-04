Ein Streit um musikalische Vorlieben in einer deutschen Diskothek an der Playa de Palma hat jetzt ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft in Palma de Mallorca hat jetzt drei Jahre Haft für einen deutschen Urlauber gefordert. Dieser soll einen DJ im einem Tanzlokal in El Arenal angegriffen haben – weil ihm die gespielte Musik nicht gefallen hatte.

Dabei soll der Deutsche den DJ erst aufgefordert haben, andere Musik zu spielen. Im Anschluss habe der Urlauber zu einem Barhocker aus Metall gegriffen und dem DJ auf den Hinterkopf geschlagen. Der Spanier erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und brach zusammen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht und genäht werden. Polizeibeamte hatten den Deutschen nach der Tat festgenommen. Ähnliche Nachrichten Bittersüßer, trauriger Abschied: Legendäre Disko auf Mallorca muss für immer schließen Mehr ähnliche Nachrichten Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" soll der mutmaßliche Angreifer nicht nur für drei Jahre ins Gefängnis, sondern dem Opfer auch eine Entschädigung in Höhe von rund 1150 Euro zahlen. Das fordert zumindest die Staatsanwaltschaft. Der Prozess soll demnächst am Strafgericht in Palma de Mallorca verhandelt werden. Dem deutschen Playa-Urlauber wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Vorfall geht zurück auf den 26. September 2022. In den frühen Morgenstunden soll es in einer bekannten Diskothek in El Arenal zu der Attacke gekommen sein.