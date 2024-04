Für das feierwütige Volk auf Mallorca geht eine Ära zu Ende: Ende des Monats, konkret am 29. April, macht der Social Club am Paseo Maritimo in Palma komplett dicht, was die Betreiber der Disko via Instagram bekannt gaben. Diese Entscheidung hat, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, weder die Angestellten des Etablissements, noch die DJs, die dort auftraten, die ihr Bedauern über die Schließung ausdrückten, kaltgelassen.

Auch die DJs des Clubs, die jahrelang hinter dem Mischpult standen, äußerten ihr Bedauern über das Aus des Kult-Etablissements. (Foto: Marina Baeza) Sergi Ales, ein Discjockey, der über 20 Jahre am Mischpult des Nachtclubs stand, sagte: "Es ist schade, dass dieser Club abgerissen werden soll. Er war wie ein Mythos des Nachtlebens und hatte beinah Kult-Status." Auch ein weiterer Künstler, Jaume Ballester, auch bekannt als DJ Simonet, bezog Stellung zu der baldigen Schließung: "Es ist wirklich der einzige Nachtclub am Paseo Marítimo, der sich lohnt und eine Art Qualitätstourismus bietet. Es ist auch schade für die über 35 Angestellten, Kellner und Security-Leute, die nun beruflich zusehen müssen, wo sie unterkommen." Zudem äußerte der Künstler Kritik an den Plänen der balearischen Hafenbehörde (APB) und Palmas Stadtverwaltung, die auf dem Gelände des Gebäudes nach dem Abriss einen Gehweg und eine neue Grünanlage errichten wollen. Auf dem Gelände des Social Club wollen die Balearen-Behörden in Zukunft eine neue Grünanlage errichten. (Foto: Jaume Morey) Ähnliche Nachrichten Ehemalige Kult-Diskothek auf Mallorca geht fast in Flammen auf Mehr ähnliche Nachrichten Die Eigentümer des Clubs äußerten über die sozialen Netzwerke zudem, dass sie sich von Behörden unfair behandelt gefühlt haben: "Wir können die demütigende Behandlung, die wir in den letzten vier Jahren erfahren haben, seit wir über die Absicht informiert wurden, unsere Räumlichkeiten am Paseo Marítimo zu räumen, nicht in Worte fassen". Darüber hinaus schrieben die Inhaber des Clubs mit einem Hauch von Nostalgie auf Instagram: "Das, was in dieser Zeit wirklich zählt, sind die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben. Wir sind von ganzem Herzen dankbar für die unglaublichen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben." Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Social Club Mallorca (@socialclubmallorca) Die Regierung der Balearen und die Diskothek-Betreiber haben am Freitag eine Zwangsenteignung unterschrieben. Hintergrund ist, dass der Club wegen der Renovierungs- und Umbauarbeiten am Paseo Marítimo abgerissen werden. Außerdem wäre die Konzession der Diskothek-Betreiber zum Ende des Jahres ausgelaufen.