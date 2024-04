Nach dem Saison-Opening an der Feiermeile "Ballermann" auf Mallorca geht es jetzt auch im Südwesten der Insel los. In Krümels Stadl in Peguera wird in der kommenden Woche die Partysaison ganz offiziell eingeläutet. Am Dienstag, 30. April, wird das große Opening gefeiert. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine Neuerung: Denn die Saisoneröffnung geht über zwei Tage. Auch am Mittwoch, 1. Mai, sind zahlreiche Künstler eingeladen.