Am vergangenen Dienstag hat in Alaró auf Mallorca eine Ausgabe der Energy Challenge stattgefunden. Auf der Plaça de la Vila nahmen etwa 80 Kinder der 5. und 6. Klasse der Schulen Nostra Senyora de la Consolació und der Grundschule Pere Rosselló Oliver teil. In erster Linie betätigten sich die Jungen und Mädchen auf den sechs Fahrrädern zur Stromerzeugung. Die Aktion soll das Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels mit besonderem Schwerpunkt auf nachhaltiger Energie und Mobilität schärfen.

Neben der sportlichen Herausforderung für die jungen Menschen lehrte der Mobilitätsexperte Joan Arrom die Gruppe über die Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Am Ende der drei Minuten, die jedes Kind auf dem Fahrrad zur Verfügung hatte, konnten sie sich mit frischem Obst stärken. Ähnliche Nachrichten Llucmajor empfängt Energy Challenge: Mehr als 400 Schüler bei Umweltinitiative Mehr ähnliche Nachrichten Die Stadtverwaltung organisierte auch einen interessanten Vortrag von Carles Mouisson, Beauftragter für lokale Beschäftigung und Entwicklung, über Umwelt und Energiesparen. Am Ende der Veranstaltung erhielt Bürgermeister Llorenç Perelló einen Scheck über den Euro-Betrag der mit den Fahrrädern erzeugten Energie, der für eine Umweltaktivität bestimmt ist. In Bezug auf die Entwicklung der Gemeinde in dem Bereich der grünen Energie versicherte der Bürgermeister, dass "Alaró hierbei in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat, mit sichtbaren Erfolgen in vielen Infrastrukturen der Stadt". Die Energy Challenge wurde wie jedes Mal dank der Unterstützung von TBC Soluciones Tecnológicas und dem Wirtschafts- und Energieministerium der Balearen ermöglicht.