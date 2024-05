Am vergangenen Freitag hat auf der Plaça Major de s'Arenal in Llucmajor auf Mallorca die Energy Challenge stattgefunden. Diese ist eine Veranstaltung zum Thema Umweltschutz und alternative Energien. Mehr als 400 Kinder aus den 5. und 6. Klassen der Grundschulen der gesamten Gemeinde nahmen teil und besuchten die aufgebauten Angebote. Dabei handelte es sich um Zelte mit sechs statischen Fahrrädern zur Energieerzeugung und einen Raum, in dem ein Experte über nachhaltige Mobilität referierte. Daneben fanden die Schüler verschiedene Workshops und Aktivitäten aus verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung vor.

Bürgermeisterin Xisca Lascolas hob das große Engagement für diese Veranstaltung und für die Umweltpolitik im Allgemeinen hervor und die Teilnahme der Stadt an dieser Veranstaltung "im dritten Jahr in Folge." Über die diesjährige Ausgabe sagte sie, dass "wir die Teilnahme auf Schulkinder aus dem gesamten Gemeindegebiet ausgeweitet haben und dies in einem Gebiet mit großer Ausstrahlung wie dem Arenal." Bezüglich der Ziele der Aktivität versicherte sie, dass "wir seit langem an der Umwelterziehung in den Schulen arbeiten." Das erste Zelt des Rathauses von Llucmajor war das des Umweltministeriums. Die verantwortliche Stadträtin Pilar Seguí sagte zum Thema Energie: "Kinder sind die Zukunft, und sie sind die ersten, die diese Art von Veranstaltung zu schätzen wissen. Sie verstehen alle Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel auf eine sehr natürliche Weise." Der nächste Bereich war Entorno Urbano, mit Spielen zum Thema Recycling. Dann gab es Ecovidrio mit Aktionen zum Recycling dieses gläsernen Materials. Daneben befand sich das Zelt des Vereins Mallorca Neta, der sich aus Freiwilligen zusammensetzt, die sich für die Erhaltung des natürlichen Reichtums der Gemeinde einsetzen. Danach folgte der Stand von Ambit Energía, einem Unternehmen, das sich auf effiziente Mobilität spezialisiert hat. Als Nächstes stand das Zelt des Club Nàutic s'Arenal auf dem Programm, in dem die Kinder Informationen über die Situation des Meeresbodens erhielten. Abgerundet wurde der Rundgang durch den Erfrischungsbereich, in dem sich die Kinder mit frischem Obst und Wasser stärken konnten.