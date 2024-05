Für eine 28-Jährige aus der Mittelstadt Gifhorn in Niedersachsen ist ein Traum auf Mallorca in Erfüllung gegangen. Denn Nicole Marrone ist das neue Playmate der deutschsprachigen Ausgabe des Männermagazins Playboy im Mai 2024. Auf ihrem Instagram-Account, wo sie sich eine beachtliche Follower-Gemeinde von 45.000 Nutzern aufgebaut hat, schreibt die Blondine: "Kann mich mal jemand kneifen??? Ist es wirklich wahr? ICH im PLAYBOY? ENDLICH kann ich es mit euch teilen und meine Freude ist groß! Ich habe immer die wunderschönen Frauen bewundert im Playboy und nun darf ich dabei sein und bin Teil davon. Das ist eine große Ehre für mich. Ein riesiges Dankeschön an alle, die immer an mich geglaubt haben, die mich immer unterstützt haben, nie an mir gezweifelt haben, die gesagt haben 'Nicole du schaffst das!'"

Wie sie ferner auf Social-Media ausführt, hatte sie abseits des Shootings mit den Playboy-Fotografen noch reichlich Gelegenheit, die weiteren Seiten der Sonneninsel kennenzulernen. Marrone schreibt diesbezüglich: "Ich habe so viel sehen und erleben dürfen! Ich sah Flamingos, unfassbare schöne Landschaften, fuhr mit dem Boot und habe zum ersten Mal aus einer Kokosnuss trinken können! Es war ein wunderschönes Erlebnis, das ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Danke. " Die Bilder von der ansehnlichen Frau, die sich im Evakostüm auf einem Boot, am Strand oder beim Paddeln auf einem Kajak in der Sonne auf Mallorca räkelt, sprechen für sich. In einem Kurzvideo des Herrenmagazins sagte sie freudestrahlend: "Besonders toll finde ich an mir meine Sommersprossen, meine Augen, dass ich so lebendig bin. Ich bringe eben Schwung ins Leben." Auch in ihrem Freundeskreis gilt Marrone als echter Sonnenschein. Erst vor wenigen Tagen hatte das Model Geburtstag, wie es verriet: "Im Mai habe ich auch Geburtstag, und im Playboy zu erscheinen ist mein schönstes Geburtstagsgeschenk!" Ihren Ehrentag verbrachte die Schönheit jedoch nicht auf der Insel, sondern an einem Ferienort in der Türkei. Wann Marrone, die ihn ihrer Freiheit gerne Poledance praktiziert und derzeit privat in festen Händen ist, das nächste Mal auf die Baleareninsel kommt, hat sie ihren Fans noch nicht verraten.