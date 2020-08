Zwei der teuersten Spanien-Straßen befinden sich auf Mallorca

Auf Mallorca finden sich zwei der in punkto Immobilienkauf teuersten Straßen in Spanien. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Auflistung des Wohnungsportals Idealista handelt es sich um die Tàpies-Straße in Andratx und die calle Cosconar in Palmas Edelviertel Son Vida. Dort kosten Immobilien im Schnitt 5,8 bzw. 5,5 Millionen Euro.

Doch mehrere Straßen in Spanien sind noch viel teurer: An der calle Mozart in Marbella werden 8,4 Millionen Euro verlangt.

Auf Platz 2 rangiert die Siedlung Coto Zagaleta bei Málaga. Am Paseo de la Marquesa Viuda de Aldama werden 6,7 Millionen Euro verlangt. Rang 3 geht nach Madrid: Dort werden in der Straße La Moraleja 6,3 Millionen fällig. (it)