Deutsche und Briten bringen Bauboom in Palmas Meeresviertel Cala Major

In dem zu Palma de Mallorca gehörenden Meeresviertel Cala Major hat sich die Bautätigkeit in den vergangenen Wochen vervielfacht. Britische und deutsche Investoren ziehen dort im Augenblick nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zwei Luxus-Wohnkomplexe hoch.

Einer heißt "Ever One", wird von der deutschen Firma Engel & Völkers vermarktet und wird in zwei Gebäuden über 37 Wohnungen verfügen. Die Mehrheit der Apartments hat Terrasse mit Meerblick. Der Komplex entsteht auf einem Grundstück, wo bis 2007 ein Hotel namens Ferrari gestanden hatte. Daneben baut das britische Unternehmen House of Sanz ein Gebäude mit sieben Wohnungen, das sogenannte Residencial Mirador.

Wenige Meter davon entfernt wollen spanische Investoren eine ehemalige Klinik umbauen. Das Gebäude für die "Clínica Capistrano" war im Dezember 2020 erworben worden. Die Rede ist von 5,5 Millionen Euro. Der Bau verfügt über acht Stockwerke und 40 Zimmer und steht momentan leer. (it)