Die Winter auf Mallorca sind rauer als man denken mag. Regnerisch, nass, kalt und windig kann es auch auf den Balearen werden. In den nächsten Tagen wird ein erneuter Wintereinbruch erwartet, der ab 300 Metern Höhe Schnee bringen soll. Selbstverständlich will man es da in den eigenen vier Wänden warm und gemütlich haben, doch das ist auf Mallorca gar nicht so einfach. Zentralheizungen wie in Deutschland sind hier kein Standard. Neue Zahlen des staatlichen Statistikamtes zeigen jetzt: 26,3 Prozent der Haushalte auf den Balearen, haben gar keine Heizung und auch keine vorinstallierte Möglichkeit zum Heizen.

Wenn es doch eine Heizung gibt, dann läuft sie in den meisten Fällen elektrisch (57,9 Prozent) oder mit Gas (15,5 Prozent). Auf Mallorca ist es üblich, mit der Klimaanlage zu heizen oder sich Butangasöfen in die Zimmer zu stellen. Die oft schlecht isolierten Gebäude machen es nicht einfach, die Wärme in den Wohnungen und Häusern zu halten. Aber die Zahlen zeigen, dass es noch schlimmer geht. Denn auf den Kanarischen Inseln haben 86,6 Prozent der Wohnungen keine Heizung, wobei die Wintermonate dort auch wesentlich milder sind. Erdgasheizungen sind in am meisten in Madrid vertreten.

Wer auf Mallorca lebt oder eine Immobilie besitzt, kann sich hier über die verschiedenen Möglichkeiten zu heizen informieren. Denn auch wenn es angesichts der steigenden Energiekosten schwerfällt, sollte man darauf achten, dass die Raumtemperatur nicht dauerhaft unter 17 Grad liegt. Denn wenn dies der Fall ist, riskiert man Schimmelbildung. Daher ist es nicht nur wichtig, zu heizen, sondern auch richtig zu lüften. Schimmel kann ein Gesundheitsrisiko für jede Altersklasse darstellen. In den Wintermonaten sollte man daher häufiger, also mehrmals am Tag, stoßlüften. Auch ein elektrischer Entfeuchter kann da Abhilfe schaffen. Hier finden Sie noch mehr Infos zu diesem Thema.