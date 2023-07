Nirgendwo auf Mallorca und den Nachbarinseln ist der Quadratmeterpreis für eine Immobilie so niedrig wie im Dorf Sant Joan. Laut einer am Dienstag veröffentlichten neuen Statistik des Internetportals Idealista beträgt dieser derzeit 1237 Euro, erheblich weniger als in sämtlichen anderen Orten des Archipels. Am höchsten ist der Quadratmeterpreis in Santa Eulària del Riu auf Ibiza: 4682 Euro.

Verglichen mit Orten auf dem spanischen Festland ist Sant Joan jedoch recht teuer. In Fuente Obejuna unweit von Córdoba beträgt der Preis lediglich 334 Euro. Die ebenfalls bei Córdoba gelegenen Gemeinden Bélmez und Peñarroja-Pueblo Nuevo sind mit 340 bzw. 416 Euro die zweit- und drittgünstigsten in Spanien. Die Balearen sind, was die Quadratmeterpreise anbelangt, die teuerste Region im ganzen Land. Innerhalb von nur einem Jahr stieg der Quadratmeterpreis um 7,8 Prozent auf durchschnittlich 2803 Euro. Der 2000-Einwohner-Ort Sant Joan befindet sich in der Mitte der Insel und ist auch nicht wenigen Mallorquinern relativ unbekannt. Auch jenseits von Andalusien gibt es Gemeinden mit besonders günstigen Quadratmeterpreisen: In Galicien findet sich das Dorf Nogueira de Ramuín bei Orense (543 Euro). In Katalonien ist der OrtSanta Bárbara bei Tarragona am günstigsten (546 Euro). In Asturien ist es San Martín del Rey Aurelio (556 Euro). Selbst in der Region Madrid ist es örtlich günstiger als auf den Balearen: In Cadalso de los Vidrios beträgt der Quadratmeterpreis 902 Euro.