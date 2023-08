Der Paseo del Mar im Ferienort Palmanova und der Carrer Riu Guadiana in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca gehören zu den teuersten Straßen Spaniens. Dies geht aus einer jetzt veröffentlichten Statistik des Immobilienportals "Idealista" hervor. Die erstgenannte Straße liegt mit einem Durchschnittspreis von 5,1 Millionen Euro pro Immobilie auf Rang 8, der Carrer Guadiana rangiert mit 4,4 Millionen auf Platz 10.

Spaniens teuerste Straße ist die Wohnsiedlung Coto Zagaleta an der Costa del Sol. Sie gehört zur Kommune Benahavis bei Málaga. Dort beträgt der durchschnittliche Preis pro Immobilie über 10 Millionen Euro. Auf Rang 2 folgen die Calla Osa Menor und die Calle Mozart, die sich in dem Prominentenort Marbella befinden. Erst danach kommt die erste Straße außerhalb der Gegend rund um Málaga, nämlich der Camino de la Fuente in der Siedlung La Moraleja bei Madrid.

Am mit Abstand günstigsten sind die Immobilien in der Autonomieregion Extremadura (Durchschnittspreis 282.200) in der teuersten dortigen Straße. Auch in der Region Castilla-La Mancha sind die Immobilien erschwinglich: Hier kosten sie laut der Idealista-Statistik im Schnitt 296,962 Euro.