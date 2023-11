Die Wohnungsnot auf Mallorca treibt immer seltsamere Blüten. Jetzt wurde bekannt, dass in der bekannten Kirche von Santa Eulàlia, die längere Zeit leerstehende Wohnung des zuständigen Priesters für teures Geld vermietet wurde. Nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurde ein entsprechender Vertrag von monatlich 1000 Euro über eine High-End-Immobilienfirma ausgehandelt. Interessierte habe es in größerer Zahl gegeben. Zu der Wohnung gelangt man durch eine separate Tür im Kirchengebäude.

Auf Mallorca hat sich die Wohnungsnot in den vergangenen Jahren intensiviert. Die Mieten für normale Arbeitnehmer stiegen nicht zuletzt wegen illegaler Ferienvermietung von Objekten an Urlauber immer stärker an. Spanienweit befinden sie sich im oberen Bereich, immer mehr Menschen können sich diese angesichts niedriger Löhne und Gehälter nicht mehr leisten.

Die im Sommer an die Macht gekommene konservative Insel- und Stadtregierung versucht durch ein Maßnahmenpaket, die Lage zu entschärfen. Unter anderem ist es inzwischen möglich, Läden leichter in Wohnungen umzuwidmen. Auch können große Objekte, von denen es viele gibt, aufgeteilt werden. In einigen Vierteln kann höher gebaut werden.

Die Santa-Eulàlia-Kirche befindet sich in sehr guter Lage mitten im historischen Zentrum von Palma. Die Gegend gilt als teuer, weil sie sich unweit vom Rathaus und in kurzer Gehweite von der Kathedrale befindet.