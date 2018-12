Im TV: Mallorca in einer kleinen Nebenrolle

Die 26-jährige Louisa (Emilia Clarke, „Game of Thrones”) nimmt eine Stelle bei der reichen Familie Traynor an. Sie soll den gelähmten Sohn, Will (Sam Claflin), unterstützen und unterhalten. Doch der verbitterte Will lehnt Louisa ab.Außerdem hat er andere Pläne, in die Louisa nicht passt. Dennoch kommen sich die beiden im Laufe der Zeit sehr, sehr nahe.

Das ZDF zeigt den Liebesfilm „Ein ganzes halbes Jahr” am Sonntag, 30. Dezember, um 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere. Wer genau hinschaut, der erkennt Mallorca. 2005 wurden einige Szenen für den Film am Strand von Formentor und am Airport gedreht.