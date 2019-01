Kunst von Federico Miró in der Gallery Red in Palma

Lust auf Schlittschuh laufen? Auch auf Mallorca ist dies möglich. Noch bis zum 6. Januar bietet der sogenannte "Icepark" am Hauptbahnhof an der Plaça d'Espanya in Palma diese Möglichkeit an. Kinder unter 7 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. Handschuhe nicht vergessen, die sind Pflicht.