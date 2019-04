Gustavo postet Brecherfotos aus dem Hafen von Cala Rajada

Der in Capdepera beheimatete Maler Gustavo, der anlässlich seines 80. Geburtstages vor zehn Tagen auch die Titelseite des Mallorca Magazins zierte (siehe unten), hat aus dem Hafen von Cala Raja im Nordosten von Mallorca spektakuläre Unwetterfotos auf Facebook gepostet. Zu sehen sind nicht nur unglaubliche Brecher, wie sie sich an der Kaimauer überschlagen, sondern eben auch zwei Werke des Künstlers, die just an jener Mauer dem Sturm trotzen müssen.

Gustavo hatte vor wenigen Jahren an der Innenseite der Hafenmauer zwei riesige Wandmosaiken mit seinen skurrilen Fabelwesen und Figuren angebracht. Eines davon, das in Blau gehaltene Werk, symbolisiert das Meer. Jenes Meer, das derzeit von Wind und Wellen regelrecht aufgepeitscht wird und die Mosaiken in Salzwasser badet. (as)