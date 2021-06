Chris Jagger bringt den Blues nach Mallorca

Sein Name ist Jagger, Chris Jagger: Der jüngere Bruder von Rolling-Stones-Sänger Mick wird am Mittwoch, 25. August, bei einer Blues Night auf Mallorca in Camp de Mar auftreten. Das Konzert findet im Rahmen der Legends-VIP-Reihe Garden Summer Picnic im Golf de Andratx statt.

Jaggers Repertoire umfasst so unterschiedliche Stile wie die von Bo Diddley, Johnny Cash, Chuck Berry und Hank Williams. Und mitunter gibt der Sänger und Gitarrist auch einen Stones-Klassiker zum Besten – bleibt ja in der Familie ...

Auch Big Daddy Wilson und Hans Theessink treten bei der Blues Night auf. Ihr Markenzeichen: Ein einzigartiger Mix aus Bluesmusik, amerikanischen Roots, Folk und Spirituals.

Big Daddy Wilson, stammt aus Edenton, North Carolina. Seit 25 Jahren gilt seine musikalische Liebe dem Blues, dem er mit energiegeladenen Auftritten huldigt. Bisher hat der Singer Songwriter zwölf Alben veröffentlicht. „Neckbone Stew“, das 2017 erschien, wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Hans Theessink ist dies- und jenseits des Atlantiks eine Institution der Blues- und Rootsmusik.

„Ein höllisch guter Gitarrist“, mit diesen Worten adelte Rock'n'Roll- und Blues-Legende Bo Diddley den niederländischen Wahl-Wiener Hans Theessink. Mit seiner sonoren Stimme, seinem unverkennbaren Gitarrenstil und 50 Jahren „on the road“ ist Theessink auf beiden Seiten des Atlantiks eine Institution in Sachen Blues und Rootsmusik.

Die Blues Night beginnt um 19.30 Uhr Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Die Tickets für 45 bis 280 Euro können bei www.legendsvip.com erworben werden.

Für die Konzertbesucher liegen Picknick-Decken bereit, die sie behalten dürfen. Zusätzlich zu den Eintrittskarten können sie zudem Picknickkörbe mit Essen (mit Fisch, Fleisch oder vegetarisch) und Getränken buchen, als „Summer Picnic Menu“·für 35 Euro oder als „Deluxe Picnic Menu“ für 50 Euro. (mb)