Auch in diesem Jahr organisiert die Verlagsgruppe Serra, zu der auch das Mallorca Magazin gehört, mit dem Mondschein-Konzert im Weinberg ("Concert de la lluna a les vinyes") in der Bodega Macià Batle in Santa Maria wieder ein musikalisches und gastronomisches Highlight mit dem Ziel, Spenden für den gemeinnützigen Verein "Amics de la Infància" zu sammeln. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensbedingungen von Kindern, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind und in extremer Armut leben, zu verbessern. Der Verein führt in mehreren Ländern Kooperations- und Entwicklungsprojekte durch.

Das beliebte und renommierte Open-Air-Event findet am Samstag, 9. Juli, im unvergleichlichen Ambiente des Weinguts Macià Batle in Santa Maria del Camí statt. Und da es sich um eine der größten Wohltätigkeitsveranstaltungen des mallorquinischen Sommers handelt, wird auch diesmal mit einer hohen Nachfrage gerechnet. Frühere Ausgaben des Konzerts waren mit über 1000 Besuchern stets ausgebucht. Ähnliche Nachrichten Mondschein-Konzert im Weinberg bei Macià Batle Mehr ähnliche Nachrichten (1) Für den würdigen musikalischen Rahmen wird auch in diesem Jahr wieder das Sinfonieorchesters der Balearen (Orquestra Simfònica de les Illes Balears) unter der Leitung von Pablo Mielgo sorgen. Und auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Die mallorquinische Gastronomie wird mit zahlreichen typischen Speisen und Snacks aus einheimischen Produkten sowie erlesenen Weinen vertreten sein wird. Die Eintrittskarten sind bereits an den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich: Bei den Büros des Abonnentenclubs der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in Palma, Inca und Manacor; beim Kaufhaus El Corte Inglés an Palmas Avenidas und im Carrer Jaume III; bei der Bodega Macià Batle, beim Inselradio und dem Trui Teatre. Wer nicht dabei sein kann, den "Amics de la infancia" aber dennoch eine Spende zukommen zu lassen möchte, kann hierfür folgende Kontonummer verwenden: CaixaBank ES40 2100 2841 2513 0035 1587.