Pop-Art-Kunst für einen guten Zweck im Sheraton und im Golf Son Muntaner

Das Clubhaus des Golf Son Muntaner und das Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel werden am 10. und 14. Oktober Schauplatz der Live-Painting-Vorstellungen des deutschen Künstlers Niko Nikolaidis sein. Dabei präsentiert der international erfolgreiche Pop-Art-Spezialist, der bereits in angesagten Galerien und Museen in Miami und New York sowie in Shanghai und Peking vertreten ist, energiegeladene Gemälde und nimmt seine Gäste in einer Live-Performance mit in eine andere Welt. Aktuelle Werke des Künstlers werden auf beiden Events sowie danach im Sheraton Mallorca ausgestellt und können bei Interesse erworben werden.

Den Auftakt der Charity-Partnerschaft bildet ein Event am 10. Oktober im Clubhaus des Golf Son Muntaner. Der Eintrittspreis von 35 Euro beinhaltet Canapés, Soft Drinks, Bier, Cava und Hauswein. Das Event startet um 19.00 Uhr. Reservierungen unter carmen.laguna@arabellagolf.com. Am 14. Oktober findet die zweite Vorstellung im Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel statt. Der Eintrittspreis von 60 Euro beinhaltet Barbecue Buffet, Soft Drinks, Bier, Cava und Hauswein. Das Event startet um 19.00 Uhr. Reservierungen unter willemien.lakenman@sheraton.com. Alle Einnahmen und Spenden der Events kommen den Wohltätigkeitsorganisationen „Mutige Kinder e.V.“ sowie der „Asociacion Asperger de Baleares“ zugute.