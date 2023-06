Nach 35 Jahren schließt die Kunstgalerie Horrach Moyà mit sofortiger Wirkung ihre Türen. Das gab die Familie des im Oktober unerwartet verstorbenen Kunstliebhabers und Gründers Juan Antonio Horrach am Donnerstag bekannt. Mit dieser "schwierigen Entscheidung" wolle man dem Projekt Respekt und Bewunderung zollen, zitierte MM-Schwesterblatt "Ultima Hora" aus einer schriftlichen Stellungnahme der Familie. Der Ausstellungsraum für moderne Kunst in Palmas Altstadtviertel La Lonja bleibt somit ab 1. Juni dauerhaft geschlossen.

Die Entscheidung sei insbesondere mit Blick auf die Person Juan Antonio Horrach getroffen worden. Seine herausragende Persönlichkeit, die den Ausstellungsraum über viele Jahre geprägt habe, sei nicht zu ersetzen, hieß es in der Stellungnahme. Fast zeitgleich verbreitete die langjährige Lebenspartnerin von Juan Antonio Horrach, die Künstlerin Susy Gómez, die Nachricht von der sofortigen Schließung in den sozialen Medien. Dazu merkte sie lediglich an, dass sie über die Entscheidung von der Familie ihres verstorbenen Partners via E-Mail in Kenntnis gesetzt worden sei.

In der Galerie an der Plaça de la Drassana stellten Künstler wie Girbent, Martin John Callanan, Alejandro Vida, Carles Congost oder Francesc Rosselló ihre Arbeiten aus.