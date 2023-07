Hier geriet das Publikum sogleich ins Schwärmen: Auge in Auge mit Elvis, James Dean, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart oder auch Debbie Harry von der New Yorker Band "Blondie" kamen prompt nostalgische Gefühle aus der Jugendzeit, wie Aufbruch, Sturm und Drang, Liebe und Rebellentum auf. Die neue Ausstellung des Künstlers Burkhard Lohren auf Mallorca traf bei den Besuchern seiner Vernissage in der Galeria de Arte Minkner am Freitagabend in Santa Ponça emotional mitten ins Herz.

Die Organisatoren der mittlerweile vierten Lohren-Ausstellung in ihrer Kunstgalerie, das Unternehmerehepaar Edith und Lutz Minkner, würdigten den Paderborner Maler als bedeutenden Vertreter der deutschen Popart. Burkard Lohren verwendet bei seinen Arbeiten diverse Techniken. Auf der Basis von ikonischen Fotografien verfremdet er die Werke am Computer, um sie dann auf der Leinwand mit Acrylfarben künstlerisch zu gestalten und neu zu interpretieren. Hinzu kommen Zitate und Anlehnungen aus der Welt des Rock, der Gesellschaft, der Politik. "Debbie Harry zum Beispiel", erläutert Lohren. Da gebe es den Song einer australischen Band, in dem es hieße: "Good Girls don't play Rock'n'Roll!" Dies treffe bei der Blondie-Frontfrau natürlich gar nicht zu. "Darum habe ich das ,don't' auch durchgestrichen." Und natürlich flammen überall auf dem Gemälde feurige Farben und expressionistische Strukturen auf, eben so, wie das ist, wenn man die Musik der New-Wave-Rockerin höre und in sich fühle. Andere Besucher schwärmten von den großen Kinohelden ihrer Jugendzeit. "Das ist Steve McQueen und das ist Clint Eastwood. Ich habe alle deren Filme gesehen", sagte ein Mann mit italienischem Akzent. Und Lutz Minkner verriet, dass Humphrey Bogart sein Lieblingschauspieler sowie "Casablanca" sein Lieblingsfilm seien. Burkhard Lohren hat ein Dutzend Werke seines jüngsten Schaffens nach Mallorca gebracht. Die großformatigen Arbeiten (in der Regel 1,2 mal 1,5 Meter) kosten je nach Kunstwerk zwischen 5000 und 6000 Euro. Sie versprühen eine besondere Vitalität. Neben seiner Leidenschaft für Popart gilt der Künstler zudem als Wegbereiter eines modernen Wohntrends. Lohren stellt seine Werke seit Anfang der 1990er Jahre in Deutschland sowie im europäischen Ausland aus und ist in renommierten Galerien vertreten. Bei Arte Minkner ist die Schau noch bis 17. August zu sehen.