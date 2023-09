Die Action-Thrillerserie "Kleo", die teilweise auch auf Mallorca gedreht wurde, ist beim Deutschen Fernsehpreis 2023 ausgezeichnet worden. So wurde Jella Haase in der Kategorie "Beste Schauspielerin" geehrt. Zudem bekam die deutsche Mimin einen Preis in der Kategorie "Beste Drama-Serie".

Die dritte Folge "Schnee in Sóller" wurde überwiegend im Tramuntana-Gebirge abgedreht. In der Folge reist die Protagonistin nach Mallorca und wird dort von einem Feind verfolgt. Gedreht wird in Berlin und auf Mallorca. In der Serie geht die Reise nach Santiago de Chile. Dafür wurde Palmas Radrennbahn "Velòdrom Illes Balears" teilweise in den Flughafen der chilenischen Hauptstadt verwandelt. Die Produktion hat ebenfalls Palmas Kathedrale La Seu als Kulisse genutzt. Dort musste die Polizei den Dreh-Bereich großzügig absperren, weil der Andrang von neugierigen Urlaubern irgendwann zu groß wurde. Die Schauspielerin Jella Haase in ihrer Rolle als Kleo bei Dreharbeiten nahe der Kathedrale von Palma. "Kleo" ist eine deutsche Action-Thrillerserie, die für Netflix produziert wurde. Regie führten Viviane Andereggen und Jano Ben Chaabane. Hauptprotagonistin der Serie ist Kleo Straub, eine ehemalige DDR-Auftragsmörderin, die von Jella Haase gespielt wird. Die Handlung Kleo Straub führt als inoffizielle Auftragskillerin der DDR und Enkelin eines Stasi-Funktionärs für die Stasi Missionen durch. Nach einem vorerst letzten Auftragsmord im Jahr 1987 im Westberliner Club Big Eden wird sie am nächsten Tag durch eine von der Stasi gestellte Falle des Hochverrats bezichtigt und in der DDR ins Gefängnis gesperrt. Dort ist sie brutaler Gewalt ausgesetzt. Nach drei Jahren kommt sie aufgrund der Generalamnestie für politische Gefangene mit dem Fall der Berliner Mauer frei. Kleo beschließt herauszufinden, wer sie ins Gefängnis gebracht hat. Dabei geht sie einer Geheimdienstverschwörung auf den Grund, die Verstrickungen bis in die ehemalige BRD aufweist. Ihr Rachefeldzug fordert viele Opfer und sie macht sich zur Zielscheibe verschiedener Personen. Einer davon ist der westdeutsche Polizist Sven Petzold. Die Szenen wurden nicht nur auf der Baleareninsel, sondern auch in Chile und Berlin gedreht.