Galeria Minkner lädt zur Vernissage an diesem Freitag

Die Galeria de Arte Minkner lädt diesen Freitag, 3. November, von 17 bis 20 Uhr zur Vernissage ein. In der Avinguda Rei Jaume I Nummer 109 in Santa Ponça präsentiert sie neue Arbeiten des Künstlerpaars Ira Tsantekidou und Wlad Safronow, das je ein Standbein in Augsburg und Ses Salines hat. Unter dem Titel „Mallorca Impressionen” präsentieren die Künstler Werke, die all das darstellen, was die Insel ausmacht und ihr eine fast magische Anziehungskraft verleiht: Straßenszenen, Stadtlandschaften, Häfen, das Meer.

Tsantekidou absolvierte in Griechenland ein Studium der Kunst und Architektur, Safronow ein Studium an der Kunst- und Designakademie in Charkow, wo er auch einige Jahre lehrte. Beide haben sie in verschiedenen Ländern Europas, China und den USA ausgestellt. Bei der Vernissage in Santa Ponça werden sie anwesend sein. Ira Tsantekidou studierte von 1982 bis 1984 an der Schule für Bildende Kunst, von 1984 bis 1989 absolvierte sie ein Hochschulstudium für Kunst und Architektur. Seit 1992 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin, seit 2005 auch als Dozentin für Kunst in Augsburg. Im Jahre 2015 eröffnete sie zudem ein zeites Atelier in Ses Salines im Süden von Mallorca. „Fish, Composition 2" hat Wlad Safronow dieses Ölgemälde betitelt. Foto: Galeria de Arte Minkner Wlad Safronow wiederum studierte von 1984 bis 1990 an der Kunst- und Designakademie im ukrainischen Charkow, wo er von 1990 bis 1994 auch als Hochschullehrer lehrte. Seit 1995 unterrichtet er in Augsburg und seit 1997 arbeitet er als freischaffender Künstler. Info Galeria de Arte Minkner – Avd, Rey Jaime I, 109 – 07180 Santa Ponsa, Tel. +34 971 695 255 – Geöffnet: Mo – Fr. 10.00 h bis 18.30 h