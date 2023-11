Die letzte Vernissage in diesem Jahr hat der Galeria de Arte Minkner in Santa Ponça einen regen Besucherandrang beschert. Zu sehen gab es nicht nur die jüngsten Werke des ukrainischen Künstlerpaares Ira Tsantekidou und Wlad Satronow. Die beiden Maler, die vom Immobilienunternehmer Lutz Minkner als Freunde des Hauses sowie der Einfachheit halber einzig mit „Ira und Wlad“ vorgestellten wurden, waren am Freitagabend persönlich erschienen und stellten sich bereitwillig den vielen Fragen der kunstinteressierten Besucher.

Zwar leben die beiden Maler seit Jahren in Augsburg in Süddeutschland und verfügen seit knapp zehn Jahren zudem über ein Zweitatelier in Ses Salines auf Mallorca, doch sind die beiden nach wie vor eng mit ihrer alten Heimat verbunden. „Jeden Morgen mache ich als Erstes mein Handy an und gehe in Whatsapp, um zu sehen, ob unsere Familienangehörige und Freunde noch am Leben sind“, sagte Wlad Satronow gegenüber MM. Er verfolge die Entwicklung mit großer Sorge und inneren Schmerzen. „Ich bin in Charkow aufgewachsen. Alle schönen Orte unserer Erinnerung, etwa das Haus von Freunden oder der Stadtpark, wo wir uns öfter trafen, sind zerstört, vernichtet“, sagte der Maler traurig.

Ungeachtet der Realität machen die Werke des Paares hingegen deutlich, dass es in seiner Kunst auch Trost findet. Sowie ein Auskommen, von dem Ira Tsantekidou und Wlad Satronow seit Jahrzehnten als freischaffende Künstler leben können. „Wir wuchsen in der Sowjetunion auf und träumten von Reisen in die weite Welt. Als der Eiserne Vorhang fiel, gab es für uns kein Halten mehr für uns“, resümierte Ira Tsantekidou.

Auf Mallorca widmet sich das Paar dem Malen von Stadtlandschaften, Häfen, Blumen und, im Falle von Wlad Satronow, dem Meer. Aus der Nähe wirken seine gemalten Wasserstrukturen wie abstrakte Kunst, aus der Entfernung wie Fotografien. Er sei ganz fasziniert davon, das Spiel aus Wasser, Wind und Licht mit seinen Händen in Mischtechniken auf die Leinwand zu bannen. In so einem großformatigen Bild steckten jeweils bis zu sechs Wochen Arbeit. Die in der Galeria de Arte Minkner ausgestellten 20 Arbeiten kosten zwischen 2000 und 7000 Euro. Gleich am ersten Abend wurden drei Werke verkauft.

Ira Tsantekidou studierte in der Ukraine von 1982 von 1984 an der Schule für Bildende Kunst, von 1984 bis 1989 absolvierte sie ein Hochschulstudium für Kunst und Architektur. Seit 1992 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin, seit 2005 auch als Dozentin für Kunst in Augsburg. Wlad Safronow studierte von 1984 bis 1990 an der Kunst- und Designakademie im ukrainischen Charkow, wo er von 1990 bis 1994 auch als Hochschullehrer lehrte. Seit 1995 unterrichtet er in Augsburg, seit 1997 arbeitet er als freischaffender Künstler.

Info

Galeria de Arte Minkner – Avd, Rey Jaime I, 109 – 07180 Santa Ponsa, Tel. +34 971 695 255 – Geöffnet: Mo – Fr. 10.00 h bis 18.30 h