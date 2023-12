Das Alternatilla Jazz Festival geht in die siebte Runde. Es findet von Freitag bis Sonntag, 1. bis 10. Dezember, statt, mit elf Konzerten in neun Gemeinden Mallorcas und einem in Ciutadella auf Menorca. Neben Musikern, die auf den Balearen und dem spanischen Festland verankert sind, sind Protagonisten der belgischen Jazzszene zu Gast.

Los geht’s am 1. Dezember mit einem menorquinischen Duo, das aus der Sängerin Anna Ferrer und dem Pianisten Marco Mezquida besteht. Mit Konzerten in Tokio, New York, Paris und Berlin ist Mezquida einer der international bekanntesten balearischen Musiker. Ferrer ist nicht nur Sängerin, sondern auch Komponistin, die sich bei ihren Alben von der traditionellen Folklore inspirieren lässt. Gemeinsam treten die beiden Musiker um 21 Uhr im Claustre de Sant Bonaventura in Llucmajor auf.

Am 2. Dezember steht ab 20 Uhr das Estiévenart International Quintet auf der Bühne des Teatre Principal in Inca. Das Ensemble des belgischen Trompeters Jean-Paul Estiévenart ist hochkarätig besetzt, unter anderem mit dem US-Drummer Jeff Ballard.

Die Sant Andreu Jazz Band aus Barcelona erweist sich zunehmend als Talentschmiede. Nach der Trompeterin und Sängerin Andrea Motis, heute eine der international bekanntesten spanischen Jazz-Musikerinnen, hat sie die 24-jährige Posaunistin und Sängerin Rita Payés hervorgebracht. Am 3. Dezember kann man Payés ab 19 Uhr im Teatre Municipal Xesc Foretza in Palma erleben. Sie tritt dort im Duo mit dem katalanischen Pianisten Xavi Torres auf.

Die Pianistin Nathalie Loriers ist einer der großen Namen der belgischen Jazzszene. Im Trio hat sie die ideale Besetzung für ihre Musik gefunden – neben ihrer Mitgliedschaft beim Brussels Jazz Orchestra. Am Montag, 4. Dezember, gastiert sie mit dem Saxofonisten Fabrice Alleman und dem Schlagzeuger Sam Gertsmans in der Casa des Poble in Esporles. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

„We Have A Dream” ist das Konzert des Brussels Jazz Orchestra und der südafrikanischen, in Belgien lebenden Sängerin Tutu Puoane überschrieben – ein Verweis auf die berühmte Rede des Bürgerrechtlers Martin Luther King, denn es handelt sich um eine Hommage an die Menschenrechte. Auf dem Programm stehen Arrangements von Protestsongs von Stevie Wonder bis Marvin Gaye, Nina Simone bis Sting und Rod Stewart bis Donny Hathaway. Die Veranstaltung am 5. Dezember im Teatre Principal in Palma beginnt um 20 Uhr.

Ein weiterer Aktivposten der belgischen Jazzszene ist das Trio Aka Moon, das am 6. Dezember um 20 Uhr in der Kirche von Monti-Sion in Pollença spielt. Es besteht seit 31 Jahren aus dem Saxofonisten Fabrizio Cassol, dem Bassisten Michel Hatzigeorgiou und dem Schlagzeuger Stephane Galland. Ihr Markenzeichen: Eine Fusion aus Jazz mit Genres wie Funk, Rock und Weltmusik.

Eine erste Version der Alternatilla Jazz Band wird am 7. Dezember um 21 Uhr im Theater von Muro auftreten. Sie setzt sich aus der Sängerin Tutu Puoane, den mallorquinischen Pianisten und Bassisten Diego Hervalejo und Pere Bujosa sowie dem ibizenkischen Schlagzeuger Joan Carles Marí zusammen.

Aus Mallorca stammt auch der Pianist, Big Band-Leiter und Komponist Toni Vaquer, dessen Oktett am Freitag, 8. Dezember, ab 21 Uhr die Bühne des Theaters von Alaró ausfüllen wird.

Schon um 12 Uhr steht am Folgetag die zweite Version der Alternatilla Jazz Band im Kulturzentrum Sa Congregació in Sa Pobla auf dem Programm. Sie besteht aus dem belgischen Saxofonisten Matthias van den Brande, dem katalanischen Schlagzeuger Marc Miralta und den auf Mallorca lebenden Musikern Milton Rodríguez an der Gitarre und Marko Lohikari am Kontrabass. Ebenfalls für den 9. Dezember spielt um 21 Uhr das Trio des valencianischen Saxofonisten Perico Sambeat im Auditori de Porreres.

Drei Musiker, die sich während ihres Studiums am Konservatorium von Rotterdam kennengelernt haben und im Januar dieses Jahres Artists in Residence des Brussels Jazz Festivals waren, sind die Posaunistin Nabou Claerhout, der Gitarrist Renier Bass und der Schlagzeuger Jamie Peet. Am Sonntag, 10. Dezember setzen sie ab 12 Uhr im Espai 36 in Sant Llorenç des Cardassar den Schlusspunkt des Alternatilla Jazz Festivals.

Karten im Vorverkauf ( ticketib.com ) kosten 18 Euro. Ausnahmen: Tickets für das Konzert im Teatre Principal in Inca gibt es für 12 bis 15 Euro bei teatreprincipalinca.koobin.com , im Teatre Xesc Forteza für 18 Euro bei palmacultura.koobin.cat sowie im Teatre Principal in Palma für 8 bis 20 Euro bei teatreprincipal.koobin.com .