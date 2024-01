Zwei Wochen lang feiert die Stadt Palma derzeit ihren Stadtpatron, dessen Gedenktag im katholischen Heiligenkalender der 20. Januar ist. Für die Einwohner der Stadt ist der Vorabend der Höhepunkt der Festlichkeiten. Die sogenannte Revetla beginnt, wenn am Freitag, 19. Januar, die Sonne untergegangen ist. Dann werden im Stadtzentrum nicht nur die Straßengrills, sondern auch die Soundverstärker angeworfen. Auf fünf zentralen Plätzen der Innenstadt wird es bis weit in die Nacht hinein Live-Musik geben.

Folkloristisch geht es auf der Plaça Major zu. Bevor die erste Band die Bühne betritt, marschieren zunächst um 19 Uhr die Gegants genannten Riesenfiguren und die Schwellköpfe zum Tanz auf, begleitet von Dudelsackspielern, den Xeremiers. Um 19.30 Uhr sind dann die Schüler von Mallorcas Schule für Musik und Tänze an der Reihe, ehe die Figur des Drac de na Coca – eigentlich ein Krokodil – unter den Trommelrhythmen der Batucada-Formation Saravá von der Plaça Cort zur Plaça Major zieht, dort das große Fogueró entflammt und wieder ins Rathaus entschwindet.

Das Entzünden des großen Feuers ist der eigentliche Beginn der Revetla. Auf der Plaça Major gehört die Bühne anschließend zwei Folkloregruppen: um 20.30 Uhr dem Ensemble Aires d’Andratx und um 22.15 Uhr den Ramellets. Um Mitternacht tritt dann Tomeu Penya auf. Er ist der populärste Liedermacher der Insel und vereint in seinen Songs mallorquinischen Folk mit klassischem Rock’n’Roll und Country.

Auf der Plaça Cort, läutet um 21 Uhr der mallorquinische Songwriter Bruno Sotos den Abend ein. Weiter geht es um 22.15 Uhr mit Pop-Rock des madrilenischen Sängers und Gitarristen David Otero und um Mitternacht mit der andalusischen Rockgruppe La Guardia. Um 1.45 Uhr tritt als letzte Band auf dem Platz die mallorquinische Pop-Combo Cabot auf.

Auf der Plaça de Olivar beginnt das Programm um 20.30 Uhr mit Guille Weel & The Waves, dem zweiten Gewinner des Pop-Rock-Wettbewerbs 2023 der Stadt Palma. Anschließend treten um 21.15 Uhr die Gruppe des Flamenco-Gitarristen Gaika Baena, um 22.45 Uhr das Quintett des brasilianischen Sängers und Gitarristen Pedro Rosa sowie um 0.15 Uhr die katalanische Sängerin und Pianistin Meritxell Neddermann auf. Mit einem Folktronic Live Set des Gitarristen und Produzenten Miss Loopita geht es um 1.45 Uhr in die letzte Runde. Auf der Plaça del Rei Joan Carles I geht es um 20.20 Uhr mit der mallorquinischen Band Negre, der ersten Gewinnerin des Pop-Rock-Wettbewerbs 2023 der Stadt Palma, los. Um 21.05 folgt der Palmesanische Liedermachers Jaime Angalda, um 22.30 Uhr die mallorquinische Rockband Anegatsund um Mitternacht die katalanische Gruppe Dorian, die in ihrer Musik New Wave, Electronic und Indie-Rock vereint. Ab 1.35 Uhr werden die 14 Musiker des menorquinischen Projekts Avalanx Electronic Dance Music mit akustischen und elektronischen Instrumenten machen.

Dream-Pop, Post-Punk, Electronic: So wird die Musik der Band Ultraviolet beschrieben, die im vergangenen Jahr bei Palmas Pop-Rock-Wettbewerb den dritten Preis abfasste. Um 20.30 Uhr tritt sie an der Plaça Reina auf. Die weiteren Auftritte haben um 21.15 der Sevillanische Sänger und Komponist Carlos Peralías, um 23 Uhr der katalanischen Sänger, DJ und Produzent Juan Magán und um 0.45 Uhr das Latin-Duo Tapa 6 Raya.

Open-Air-Musik wird es erstmals auch an Sant Sebastià selbst, also am 20. Januar, geben. Auf der Plaça Major heizen ab 18 Uhr die DJs Tony Bustos, Sideways, Don Flúor und Ángel Oliveros dem Publikum ein. Auf der Plaça Cort gibt es ab 20 Uhr Pop-Rock mit den Gruppen Tardes en el Cafè und Valnou. Am 21. Januar schließlich sind mit den Hombres G Ur-Gesteine der spanischen Pop-Rock-Szene in Son Fusteret zu Gast.