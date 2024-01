Zwei Top-Musiker Mallorcas geben sich am Mittwoch, 24. Januar, die Ehre: die Sängerin Nermin Gönenc und der Bassist Toni Cuenca. Das Duo tritt in der Muse Galerie auf, einem neuen Kulturzentrum im Carrer General Ricardo Ortega 48 in Palma, das Musikern, Tänzern und bildenden Künstlern Raum für ihre Aktivitäten bietet.

„Jazz Dinner Night" ist das Event, das um 19.30 Uhr beginnt, überschrieben. Gönenc selbst nennt es „Fusion Jump `24, from Soul to Jazz" – also ein Sprung mit Fusion ins Jahr 2024, den das „Team Gönenc & Cuenca" mit Cover-Songs vollzieht, und zwar in recht freier Interpretation. „Ich bin ja jemand, der aus einem Song ausbricht, frei improvisiert und dann wieder in ihn reingeht", sagt Gönenc über sich und ihre Art zu singen. Mit Toni Cuenca hat sie einen Partner an der Seite, der mit Größen wie Paco de Lucia, Peter Erskine, Concha Buika, Jorge Pardo und Chano Domínguez zusammengearbeitet hat, der aber auch als Solist mit den Sinfonikern der Balearen aufgetreten ist und diverse Sinfonieorchester dirigiert hat. Bei dem Konzert kann man ihn mit Bass und Gitarre erleben – beide Instrumente hat er studiert. „Hie und da setzen wir auch Loop-Effekte ein, die von uns selbst geschaffen sind", erklärt Gönenc, was das Publikum in der Muse Galerie erwartet. Der Eintritt für das Event beträgt 40 Euro. Karten können auch online (muse-palma.com) erworben werden. Bereits diesen Montag, 22. Januar, wird bei Muse von 19.30 bis 22 Uhr die Ausstellung „XXL" der Künstlerin Doris Duschelbauer eröffnet.