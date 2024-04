Die neue Dokumentation "Mallorca - Dem Wandel auf der Spur" hat am Donnerstagabend in Palma de Mallorca Premiere gefeiert. Mit dabei waren unter anderem die Reality-TV-Stars Caro und Andreas Robens, Lokalpolitiker, Persönlichkeiten von der Playa de Palma und Freunde der Filmemacher. Gezeigt wurde der Film im Cineciutat in der Inselhauptstadt. Er beschäftigt sich mit der Frage, welche Entwicklung die Insel "von der Putzfraueninsel zur Luxusdestination" in den vergangenen Jahren gemacht hat. Wird der Massentourismus durch "Klassentourismus" ersetzt? Wird die Playa de Palma aussterben? Die Doku versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Hinter dem Filmprojekt stecken zwei deutsche Mallorca-Residenten: Videoproduzent Cihan Simsek und Immobilienmakler Maurice Klingenschmitt. Monatelang haben sie viel Mühe und Arbeit in die Dokumentation gesteckt, die rund eine Stunde dauert. Dabei kommen unter anderem zahlreiche Größen von der Insel zu Wort: Partysänger Mickie Krause, Reality-TV-Stars Caro und Andreas Robens sowie das österreichische TV-Gesicht Paul Misar. Aber auch spanische Bewohner des als "Drogendorf" bekannten Viertels Son Banya sowie ein mallorquinischer Bauer geben ihre Statements zum Thema "Der Tourismus und die Insel im Wandel" ab. Ähnliche Nachrichten Beste deutsche Schauspielerin: Auf Mallorca gedrehte Netflix-Serie wird beim Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet Wer bei der Filmpremiere nicht dabei sein konnte, kann den Film ab jetzt auch online streamen. Er ist auf der Webseite www.mallorcadoku24.de verfügbar. Die Doku kann für 3,99 Euro gemietet oder zu einem Preis von 11,99 Euro gekauft werden. Zahlbar ist sie per Paypal. Vor der Filmpremiere im Cineciutat in Palma de Mallorca am Donnerstagabend gab es Drinks und Fingerfood. Foto: pl Nach der Premiere von "Mallorca - Dem Wandel auf der Spur" zeigten sich die meisten Zuschauer und Gäste begeistert von dem Film. "Sehr interessant, gut gemacht und aufschlussreich" und "Ich fand ihn richtig gut" waren einige Stimmen aus dem Publikum. Viele Besucher sprachen den beiden deutschen Filmemachern ihren Respekt für das Projekt aus. Es gab aber auch Kritik: Dass die steigenden Mietpreise auf der Insel nicht thematisiert worden waren, ist ein Punkt gewesen. Ein Zuschauer beklagte sich darüber, dass Mallorca viel zu oft mit dem "Ballermann" gleichgesetzt werde. "Der Film ist unser Baby, das wird jetzt rund anderthalb Jahre mit uns herumgetragen und versorgt haben", erklärte Videoproduzent Cihan Simsek nach der Premiere im MM-Interview. Die beiden Macher des Filmes zeigten sich stolz, aber auch erleichtert. "Jetzt fällt viel Ballast der letzten Jahre von uns ab", ergänzte Immobilienmakler Maurice Klingenschmitt. Auch künftig wolle man Filme und Dokumentation rund um Mallorca drehen und einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. "Wir bleiben dran", versprachen die beiden deutschen Residenten zum Schluss.