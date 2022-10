Auf Mallorca befinden sich laut einer neuen Leserbefragung der Zeitschrift Condé Nast Traveller fünf der besten Hotels in Europa. 240.000 Personen wurden dafür befragt. Allein drei dieser Edelherbergen stehen in der Altstadt von Palma. Lediglich zwölf weitere der herausragenden Hotels des Kontinents stehen im Rest von Spanien.

Auf Platz 12 der Gesamtliste rangiert mit 96,12 Punkten das Llorenç Parc de la Mar in Palma. Es handelt sich um ein kleines Design-Hotel mit fünf Sternen im Calatrava-Viertel. Eingerichtet wurde es von dem schwedischen Innenarchitekten Magnus Ehrland. Kombiniert werden arabische und mallorquinische Kultur. Vom Dachpool aus kann man fast die gesamte Bucht von Palma überblicken. Das Restaurant DINS von Santi Taura verfügt über einen Michelin-Stern.

Das Hotel Llorenç Parc de la Mar.

Auf Rang 11 befindet sich das Hotel Can Bordoy, das ebenfalls im Zentrum von Palma liegt. Das Haus verfügt über eine Art-Deco-Einrichtung, Antiquitäten aus aller Welt können dort bewundert werden. Auch die mediterrane Vegetation hat die Leser beeindruckt. Das Gebäude, in welchem sich das Hotel befindet, ist 500 Jahre alt. An dieses Hotel gingen 96,18 Punkte.

Das Can-Bordoy-Hotel

Auf Rang 13 hat es das erste Haus von Deià gebracht, das Belmond La Residencia. Es weist 95,89 Punkte auf. Es befindet sich inmitten der Serra de Tramuntana über dem Meer. Umgeben ist das Hotel von Olivenhainen. Es handelt sich um ein ehemaliges Landgut, eine sogenannte Possessió. 71 Zimmer stehen zur Verfügung. Die Inneneinrichtung würdigt die mallorquinische Geschichte.

Das Hotel Belmond La Residencia

Ebenfalls zu den besten Hotels Europas gehört das Sant Francesc Hotel Singular am gleichnamigen Platz in Palma. Dieses kommt auf 91,19 Punkte. Die Leser würdigten die zentrale und doch ruhige Umgebung in der Altstadt, der Dachpool wurde in den höchsten Tönen gelobt. Das palastartige Gebäude gehörte einst einer Familie namens Alomar. Die Inneneinrichtung ist avantgardistisch gehalten.

Das Sant Francesc Hotel Singular

Das fünfte Hotel auf Mallorca, das zu den besten Europas gehört, ist das Castell Son Claret, das von dem deutschen Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne vor einigen Jahren liebevoll restauriert wurde. Der Komplex befindet sich unweit von dem Dorf es Capdellà im Südwesten der Insel. Die Burg wurde im Jahr 1450 errichtet. Es verfügt über 41 Zimmer und sieben Luxussuiten, die zum Teil Privatpools haben.