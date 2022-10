Zwei Kulinarik-Events finden auf Mallorca am Wochenende statt. Im Rahmen der "Mostra de cuines" werden in Cas Català, Bendinat, Illetes, Portals Nous, Costa d’en Blanes, und Son Caliu verschiedene mediterrane Gerichte angeboten. Traditionell bieten die teilnehmenden Restaurants vollständige Menüs samt Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und Getränk, zu einem vergünstigten Preis an.

Am Samstag findet im Kloster Sant Domingo in Inca bereits zum vierten Mal die kulinarische Messe Peccata Minuta statt. Sechs renommierte Köche bereiten diverse Häppchen zu. Dazu zählen Miquel Calent (Restaurant Can Calent i Cuit), Tomeu Lassio (Tomeu Lassio Restaurant), Javier Hoebeeck (Fusion 19), Pep Lluís Mayol (Barretes Restaurant), Arianda Salvador (Ninumà) und Patrick James (Pan y Vino, aus Menorca). Die Pecatta Minuta findet am Samstag von 20 bis 23.30 Uhr statt. Karten sind auf der Webseite www.chefsins.com zum Preis von 30 Euro erhältlich.