Zum zweiten Mal in Folge hat der Küchenchef des Restaurants Rosa de Mar in Palma, Tito Verger, für eine Tapas-Kreation den ersten Preis des Wettbewerbs TaPalma eingefahren. Er wurde am Montag im Kongresspalast der Balearen-Kapitale für die Kreation "Pulguita de Otoño" geehrt.

Auf Platz zwei landete Albert Martin vom Restaurant Arume Sake Bar. Er hatte eine Tapa namens "Ca l'Amar" präsentiert. Rang drei eroberte Jaume Comas vom Restaurant Cor Barra i Taula für die Tapa "Otoño". Parallel zum Tapas- ging auch ein Cocktail-Wettbewerb über die Bühne: Maygret Molina von der Bar Weyler Bonaire holte den ersten Preis mit einem Mixgtränk namens "La Manzana de Ortiz". Rang zwei ging an Fernando Calderón von der Bar Katagi Blau. Er trat mit der Kreation TaPalma-Ito an. Davide Fiore vom Xalest-Restaurant bekam den dritten Preis für den Cocktail "Nirvana". Die TaPalma war am vergangenen Donnerstag im Terminal der Fährgesellschaft Baleària feierlich eröffnet worden. Lokale Medienvertreter und Prominente gaben sich bei Wein und Tapas ein Stelldichein. Am Mittwoch beginnt die sogenannte Tapas-Route, über 40 Restaurants nehmen bis zum 27. November teil. Sie sind hier aufgelistet.