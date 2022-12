Jetzt fehlen eigentlich nur noch der Schnee und die Minusgrade, die einen Weihnachtsmarktbesuch erst so richtig heimelig machen, aber Lichterglanz, leckeres Essen und Glühwein gibt es schon jetzt auf Mallorcas zahlreichen Weihnachtsmärkten. Allerdings in diesem Jahr mit einigen Neuerungen und auch einem Wermutstropfen. Die schlechten Nachrichten zuerst: Zum einen fällt der unter Deutschen auf Mallorca besonders beliebte Weihnachtsmarkt in Santa Ponças Gewerbegebiet Son Bugadelles in diesem Jahr aus. Weil die Gemeinde den Mietpreis extrem erhöhte, zogen die Organisatoren die Reißleine.

Und auch der Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Pueblo Español in Palma wird in diesem Jahr nur in einer verkürzten Version ausgerichtet. Statt über die gesamte Weihnachtszeit bis in den Januar hinein, wird er in diesem Winter nur vom 2. bis 11. Dezember täglich von 12 bis 23 Uhr ausgerichtet. Allerdings wird er in diesem Jahr so groß wie nie sein und die Veranstalter setzen dabei auf altbewährte Highlights, nämlich Lichtershows und Kunstschnee. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene und beinhaltet ein Getränk, für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren werden 2 Euro fällig, sie bekommen einen Kakao. Kinder bis 6 Jahren bezahlen keinen Eintritt.

Schon seit einigen Tagen stehen die Buden in Palmas Innenstadt schon. Zahlreiche Stände auf der Plaça d’Espanya und der Plaça Major sind aufgebaut, weitere auf der Rambla und Vía Roma kommen dazu. Von Kunsthandwerk über Essen bis zu den traditionellen mallorquinischen Krippen gibt es hier viel zu sehen und zu probieren. Die Buden sind bis zum 6. Januar täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Auch die Eventfinca Son Amar vor den Toren Palmas wird sich in den kommenden Wochen wieder in ein "Christmas Wonderland" verwandeln. Dafür wird wieder eine Eisbahn aufgebaut, alles glanzvoll dekoriert und der Weihnachtsmann wartet nur darauf, sich mit den Kleinen fotografieren zu lassen. Für Erwachsene kostet der Eintritt 5 Euro und Kinder bis 10 Jahren kommen kostenlos hinein. Der Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag, 3. Dezember, und läuft bis zum 18. Dezember, immer donnerstags und freitags von 17.30 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Lesungen, Workshops und eine Schlittschuhbahn für Kinder und rund 40 Stände mit Kunsthandwerk und regionalen Produkten gibt ab dem 15. Dezember es auf dem Weihnachtsmarkt von Puerto Portals. Die elfte Ausgabe des Weihnachtsmarkts läuft bis zum 7. Januar und ein besonderer Magnet für große und kleine Menschen wird die Playmobil-Ausstellung sein, die aus über 10.000 Teilen besteht. Die Öffnungszeiten sind sonntags bis donnerstags von 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Am 24. und 31. Dezember hat der Markt nur bis 18 Uhr geöffnet sowie am 6. und 7. Januar von 12 bis 21 Uhr, das alles bei freiem Eintritt. Übrigens wurde der "Christmas Market" in Puerto Portals im Jahr 2016 von der deutschen Zeitung "Die Welt" auf Platz drei der schönsten Weihnachtsmärkte Europas gewählt.

Und auch an diesem Hafen Mallorcas kann man in Weihnachtsstimmung kommen: In Port Adriano wird vom 22. Dezember bis 8. Januar der Weihnachtspark aufgebaut sein. Es gibt eine 300 Quadratmeter große Eisbahn und eine Riesenrutsche, die drei Meter hoch und 30 Meter lang ist. Der Eintritt ist kostenlos und der Verleih von Schlittschuhen ebenso. Geöffnet ist der "Parque de Navidad" täglich von 12 bis 20 Uhr, am 24. und 31. Dezember nur bis 16 Uhr.

Eine Mischung aus Kunsthandwerk und Secondhand bietet der Rata Market de Nadal. In diesem Jahr wird er am 10. und 11. Dezember im Kongresspalast in Palma stattfinden, an beiden Tagen jeweils von 10.30 bis 20.30 Uhr bei freiem Eintritt.

Viele weitere Orte auf Mallorca richten ihre Weihnachtsmärkte aus, eine laufend aktualisierte Liste finden Sie in unserem Online-Veranstaltungskalender.