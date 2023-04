Wer durch Palma flaniert, findet Bar- und Restaurantterrassen in rauen Mengen. Doch nur wenige bieten einzigartige Ausblicke. MM hat eine Liste der Lokale in der Inselhauptstadt zusammengestellt, von wo aus man unverwechselbare "Vistas" genießen kann.

Wen es danach gelüstet, Passanten und noch mehr zu beobachten, sollte an der altbekannten Bar Bosch an der Plaça Joan Carles Halt machen. Hier sind besonders an den Wochentagen die touristisch bis vornehm angezogenen Menschen im Umkreis des Bekleidungskaufhauses C&A und der Prachtmeilen Boulevard Borne und Jaime III. unterwegs. Von der Bar Bosch aus zweigen auch Gassen in die Galerienzone um die Plaça Chopin ab, auf dem Carrer Concepció gelangt man in mittelalterliche Ecken. Die Preise sind zivil, Tapas gibt's ab 2,75 Euro, die Dose Mahou-Bier für 1,50 Euro.

Wer die unmittelbare Nähe zum Meer schätzt, ist im mediterranen Restaurant Varadero bestens aufgehoben. Dieses befindet sich auf der größten der Hafenmole der Stadt unweit des Gesundheitszentrums Casa del Mar. Am Ende dieser Mole ragt einer der alten noch erhaltenen Leuchttürme von Palma in die Höhe. Das Speisenangebot ist vielfältig und rangiert zwischen Pizzen, Wok-Gerichten, Hamburgern und Meeresfrüchtetellern. Die meisten Hauptgerichte schlagen mit deutlich über 20 Euro zu Buche. Selbst ein Hamburger ist mit 18,95 Euro relativ teuer. Cocktails gibt es zwischen 10,95 und 14,95 Euro.

Wer die Kathedrale "La Seu" in voller Größe in Augenschein nehmen will, ist im Guinness House gut aufgehoben. Als Zuckerl bekommt man dort auch noch die Wasserfontäne im Parc de la Mar zu Gesicht. Die Bandbreite der Speisen und Getränke ist groß. Sie reicht von Sandwiches über Kindermenüs, "Pa amb Olis", Salate bis zu Paellas. Das Preisniveau ist hoch. Unter anderem werden für ein Glas Wein 11 Euro verlangt.

49 Steps

Will man den Hafen von Palma näher beobachten, so empfiehlt es sich, das Lokal 49 Steps an der größten Mole aufzusuchen. Hier zieht es eher Zeitgenossen hin, die bereit sind, die Lage mitzubezahlen. Die Aussicht auf die Boote und die Hafenanlagen kann als grandios bezeichnet werden. "Pata de Pulpo" gibt's für 29 Euro, Aperol Spritz für 14 Euro.

Wer das mittelalterliche Selbstverständnis der Altstadt besonders unverfälscht in sich aufnehmen möchte, indem er es von oben betrachtet, gehe bitte ins Restaurant Bistró ganz oben im Corte-Inglés-Kaufhaus an der Avenida Jaime III. Hier wird klar, wie uralt diese Stadt doch ist. Das Preisniveau ist auch für Touristen mit schmalem Geldbeutel erträglich. Papardelle-Nudeln werden schon für 13,50 Euro gereicht, gegrillter Kabeljau für 15,95 Euro. Selbst Austern sind erschwinglich, derer drei mit einem Glas Champagner sind für 16,50 Euro zu haben.

Wer pittoresken Innenhöfen etwas abgewinnen kann, dem ist angeraten, sich ins Cappuccino-Café in der Sant-Miquel-Fußgängerzone zu begeben. Hier ist das Ambiente gehoben, was auch für das preisliche Niveau gilt. Von Frühstück über Mittagessen und Cocktails zwischendurch ist hier wie auch in den anderen Lokalen alles zu haben. Der Blick auf den Springbrunnen und die livrierten Kellner entschädigt für den garantiert beachtlichen finanziellen Aderlass.

Wer den Atem der Geschichte in vollen Zügen einatmen will, ist auf der großen Terrasse vor der alten Seehandelsbörse Lonja bestens aufgehoben. Gleich mehrere Restaurants und Bars, darunter Taps-Bars und der allseits bekannte Italiener Michelangelo, platzieren dort Tag für Tag ihr Tische und Stühle. Die Preise sind relativ günstig, die Pizza Siciliana gibt es bei Michelangelo schon für 7 Euro, den gemischten Salat für 5,20 Euro.